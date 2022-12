Estado notifica Prefeitura de Cuiabá para abrir UTIs Covid-19

O investimento histórico de mais de R$ 250 milhões em armamentos, fardamentos, viaturas e infraestrutura da Polícia Militar resultaram em avanços significativos na Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. O assunto foi abordado no episódio desta terça-feira (27.12) do podcast MT Conectado, que recebeu o comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Mendes.

“A valorização do profissional também reflete na qualidade do serviço que entregamos para a população. O governo Mauro Mendes é uma gestão que paga em dia, acredita no potencial dos seus servidores e investe de forma pesada na segurança pública. Já são R$ 100 milhões aplicados em reformas e ampliações de batalhões, vilas militares e núcleos policiais. Somos um estado progressor e essa cara nova no comando geral repercute positivamente no desempenho do efetivo”, afirmou o coronel.

No episódio, o comandante destacou as expectativas do Estado em alcançar a referência do trabalho da cavalaria no Brasil. “Estamos instalados em Cuiabá e Nova Mutum, já somos cavalaria de ponta e, com a implantação de uma nova unidade em Lucas do Rio Verde, estamos começando a ver os frutos do nosso esforço”, diz.

O coronel também ressaltou o número expressivo em atendimentos diários da PMMT, comentou sobre o trabalho de prevenção da patrulha rural e exaltou o trabalho das policiais femininas que desempenham funções de alta envergadura nas equipes.

Para conferir o 9º episódio do programa, na íntegra, acesse os canais do Governo de Mato Grosso no Spotify e Youtube.

Fonte: GOV MT