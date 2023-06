Estados alinham estratégias para compras compartilhadas pelo Consórcio da Amazônia Legal

Restando 15 dias para o fim do prazo do recadastramento dos servidores e empregados públicos ativos cerca de 49% dos servidores não finalizaram ou não iniciaram o procedimento. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) alerta para a entrega do recadastramento que se encerra no dia 30 de junho.

Até o momento, dos 71 mil servidores e empregados públicos aptos, apenas 51% concluíram o processo. Outros 21% deram início, porém ainda não finalizaram, enquanto cerca de 28% nem começaram.

É imprescindível que o servidor que possui mais de um vínculo ativo faça a atualização cadastral em todos.

A atualização cadastral anual tem como objetivo comprovar o vínculo funcional e o efetivo exercício, além de corrigir, atualizar e ampliar os dados pessoais e funcionais dos servidores ativos, visando melhorar a eficiência e a transparência na administração pública.

Sobre o recadastramento

Com o intuito de conhecer melhor o servidor, sua trajetória e habilidades, o Estado incluiu no recadastramento deste ano um mapeamento do perfil de trabalho para identificar as experiências e conhecimentos de cada um, independente do seu local de lotação atual. Informações sobre a utilização dos sistemas corporativos do Estado e até domínio de outros idiomas estão sendo levantadas com níveis detalhados de conhecimento e tempo de atuação.

Este ano o recadastramento é composto de oito etapas. O servidor ou empregado público só conseguirá passar para a etapa seguinte após preencher e finalizar a anterior. No entanto, poderá salvar a atualização cadastral em qualquer etapa e reiniciá-la em momento posterior, sem perder os dados fornecidos anteriormente, até que conclua todo processo.

Os dados relativos ao ano anterior já aparecerão automaticamente no sistema, de forma a proporcionar maior facilidade e agilidade no recadastramento. A atualização cadastral será considerada concluída após o servidor realizar todas as etapas, a chefia imediata ou a gestão de pessoas de seu órgão comprovar seu vínculo funcional, e por fim, a emissão pelo sistema do comprovante com o número de protocolo.

Vale lembrar que quem não se recadastrar no prazo previsto poderá ter o salário suspenso até a regularização.

O recadastramento deve ser realizado pelo site da Seplag-MT e o acesso ao sistema é feito com o mesmo usuário e senha utilizados no Portal do Servidor.