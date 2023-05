Estagiários da Prefeitura de Cuiabá celebram a conquista do primeiro emprego e destacam oportunidade

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu no final da tarde desta segunda-feira (15), no terraço do Palácio Alencastro, a imperatriz Mariuza Arruda e os demais festeiros do Senhor Divino para o tradicional chá com bolo. Ele lembrou que, quando era deputado estadual, apresentou um projeto de lei sancionado em 2013, que instituiu a “Festa do Senhor Divino Espírito Santo” da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá no calendário oficial do Estado. Neste mês, a lei completará 10 anos.

Os secretários Francisco Vuolo (Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico) e Aluizio Leite (Cultura, Esporte e Lazer) também estavam presentes.

A festa do Senhor Divino é uma das manifestações mais expressivas da religiosidade cuiabana, cuja celebração remonta aos tempos do Brasil Império. “Cuiabano de tchapa e cruz, e prefeito de todos os cuiabanos, hoje somos uma nova Cuiabá, mas com os mesmos sentimentos, devoção e respeito à nossa história, tradição, religiosidade e costumes. É um orgulho muito grande receber todos os fiéis, colaboradores e todos aqueles que têm no Senhor Divino a inspiração da nossa cultura, religiosidade e da inabalável fé do povo cuiabano. São 164 anos de uma das mais tradicionais festas populares que representam a cuiabania. A fé cristã, a fé católica, a devoção do povo cuiabano ao Senhor Bom Jesus de Cuiabá e a fé cristã vêm dos 304 anos da nossa capital, estão intrínsecas ao descobrimento de Cuiabá e foi com base nessa fé que a população cuiabana conseguiu superar-se ao longo desses três séculos e formar hoje uma das cidades mais incríveis do país. E no dia 20 de maio, a lei 9.918, que colocou a festa do Senhor Divino no calendário oficial de eventos de Mato Grosso, completará seu aniversário. Quando criei essa lei, estava em meu terceiro mandato como deputado estadual, e a imperatriz da época era a juíza Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva”, lembrou ele.

O secretário de Agricultura de Cuiabá, Francisco Vuolo, destaca que a festa é um momento de fé e união. “Essa é a história de Cuiabá, não há como a Prefeitura deixar de abrir as portas e estender os braços ao Senhor Divino. Ele é o grande mestre que nos abençoa e conduz nossos passos. E o prefeito, juntamente com nossa primeira-dama, Marcia Pinheiro, são a extensão de nossa religiosidade e de nossa fé. É muita alegria e colocamos nossa gestão e nossos colaboradores para que ele continue nos abençoando com muita fé, paz e união”, disse.

A imperatriz Mariuza Arruda falou sobre a importância de manter essa tradição. “Quero agradecer ao prefeito, aos secretários e aos devotos do Senhor Divino. É muito importante este momento com a cuiabania percorrendo as ruas de Cuiabá e elevando a tradição de 164 anos. E sempre com a ajuda do prefeito Emanuel Pinheiro para manter essa linda festa que é tradição”, comentou.

Confira abaixo a programação da Festa do Senhor Divino:

14 de maio

18h – Cenáculo ( Mov. Sacerdotal Mariano)

18h30 – Santa Missa

19h – Levantamento do Mastro do Senhor Divino

15 de maio

7h30 – Recepção da Bandeira do Senhor Divino pelo Governador

(Chá com Bolo na Antiga Residência dos Governadores)

Inicio das Esmolas do Senhor Divino

20h – Primeira novena na casa do imperador.

15 a 24 de maio

Novena / Coroa do Divino nas residências dos festeiros.

24 de maio

Novena na casa da Imperatriz

25 de maio

Jantar – Baile dos Festeiros – Hotel Fazenda Mato Grosso

27 de maio

09h – Santa Missa dos Festeiros – Catedral Basílica Senhor Bom Jesus

17h – Santa Missa e após Procissão

20h – Show na Praça Alencastro com Padre Cleidemar Moreira

Comunidade Canção Nova e Banda Regional

Quermesse e Jantar Típico

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT