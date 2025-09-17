Estagiários da Prefeitura de VG atuam no atendimento a eleitores em cartórios eleitorais no Município

Os cartórios da 20ª Zona Eleitoral e da 49ª Zona Eleitoral (ZE) recebem apoio de estagiários da Prefeitura Municipal de Várzea Grande para atuação nas Centrais de Atendimento. A iniciativa visa reforçar a estrutura de atendimento ao público para cadastramento biométrico de eleitores. A colaboração dos estagiários é resultado de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e o Município.

São dez estudantes universitários atuando junto aos dois cartórios: cinco em cada um. O estágio é destinado a alunos de cursos relacionados às atividades exercidas, como Direito, Administração, Gestão Pública, Tecnologia da Informação, entre outros.

O objetivo da ação é complementar o ensino dos estagiários, proporcionando aprendizagem profissional, social e cultural. O estágio também contribui para o desenvolvimento da vida cidadã e do trabalho, além de estimular habilidades de comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas.

A estudante de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Mariana Quella da Silva, de 19 anos, faz estágio no Cartório da 20ª Zona Eleitoral. Ela relatou que é essencial ter o primeiro contato com a profissão ainda como estudante. “Por mais que o estágio não trabalhe com as áreas mais específicas do curso, ele propõe ao estudante o necessário nessa fase inicial, como as relações interpessoais e as relações de hierarquia”, afirmou.

As atividades desenvolvidas pelos estagiários contemplam o atendimento ao eleitor e à eleitora e o apoio na preparação das Eleições Gerais de 2026 e das Municipais de 2028. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de acompanhar processos administrativos do serviço público, auxiliar na organização de documentos, participar de projetos internos e observar o funcionamento de sistemas informatizados.

A chefe de cartório da 20ª Zona Eleitoral, Simeres Albuquerque Godoy, reafirmou a importância dessa parceria para que a Justiça Eleitoral contribua com a formação desses jovens. “Representa um reforço para a força de trabalho da Central de Atendimento de Várzea Grande, trazendo energia e novas ideias. O programa contribui para a formação de talentos, preparando futuros colaboradores alinhados à cultura organizacional da Justiça Eleitoral”, declarou.

O acordo vai até agosto de 2030, quando completará cinco anos de sua vigência.

Estagiária: Laís Guilherme (com supervisão do jornalista Anderson Pinho)

#ParaTodosVerem: A imagem mostra a entrada de um Fórum Eleitoral no Brasil. O edifício tem fachada moderna, com grandes portas de vidro e paredes brancas e douradas. Acima da entrada, há um letreiro que diz “Fórum Eleitoral” e, abaixo, “Central de Atendiemnto ao Eleitor”, com o brasão da República Federativa do Brasil ao centro. O chão é feito de tijolos de cimento.

Fonte: TRE – MT