Estágio no Judiciário: Inscrições para processo seletivo podem ser feitas até dia 5/10

As inscrições do processo seletivo de cadastro de reserva para estagiários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já estão abertas e continuam disponíveis até o dia 05 de outubro.

A seleção oferecida através do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibiliza vagas de nível superior e médio, com carga horária de seis horas diárias, para as 79 Comarcas do Estado.

São oportunidades para diversas áreas de atuação além do Direito, como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Serviço Social, Tecnologia da Informação, entre outras.

Bolsa-auxílio – O valor da bolsa-auxílio é de R$1.300,00 e R$1.040,00, de acordo com o nível escolar. As vagas ainda contemplam auxílio transporte no valor de R$217,80.

Inscrição – As inscrições e provas on-line são gratuitas e devem ser feitas somente pela internet, pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/11417/detalhe , até às 12h (horário de Brasília) do dia 05 de outubro de 2023, incluindo sábados, domingos e feriados.

O candidato ou candidata deverá estar com o seu cadastro devidamente atualizado no portal do CIEE (https://web.ciee.org.br/login) para realização da avaliação on-line.

Será aceita somente uma única inscrição por pessoa. Caso o(a) candidato(a) tenha iniciado a prova, não será permitida em hipótese alguma a correção dos dados declarados na ficha de inscrição.

Prova on-line – O seletivo será realizado em uma única fase com aplicação de prova objetiva. Ao término da inscrição o candidato já está apto a iniciar a avaliação on-line.

Conforme cronograma disponível no Edital 03/2023, a classificação provisória, o gabarito definitivo e a resposta aos recursos serão disponibilizados no dia 23 de outubro. Já no dia 24 será a interposição de recursos contra a classificação provisória. No dia 31 está programada a publicação da classificação definitiva.

Quem pode participar – Estudantes do ensino médio ou superior dos cursos de graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Gestão Pública, Gestão de Pessoas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Secretariado Executivo, Serviço Social, Tecnologia da Informação (em suas diversas áreas), Tecnologia em Gestão de Eventos e Cerimonial, desde que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação, e que a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico do curso.

Na data de início do estágio, o estudante deverá ter idade mínima de 16 anos completos, conforme previsto no § 5º do Art. 7º da Resolução nº 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação).

Informações – Em caso de dúvidas ou dificuldades, durante o período de inscrições, os candidatos podem enviar e-mail para [email protected]

No e-mail deverá constar: nome do Processo Seletivo Público, nome completo do candidato e o número do CPF, relato do erro que está ocorrendo e o envio da imagem/print da tela/erro apresentado.

O atendimento do canal é realizado em dias úteis, das 08h às 17h. O interessado com dificuldade deverá encaminhar o e-mail com o caso relatado até às 12h do dia útil anterior ao término das inscrições.

Marco Cappelletti

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT