“Estamos com força total em campo para combater o desmatamento ilegal”, afirma secretária de Meio Ambiente

A primeira unidade do programa Ser Família Criança foi inaugurada nesta quinta-feira (09.03) em Poconé pela primeira-dama do Estado Virginia Mendes, idealizadora do projeto e voluntária na Unidade de Ações de Apoio às Famílias (UNAF), pelo governador Mauro Mendes, prefeito Tatá Amaral e primeira-dama Joelma. As aulas iniciaram com 400 crianças matriculadas sendo, 200 no período matutino e 200 no período vespertino com capacidade para atender mil alunos.

Participaram do evento o secretário-chefe da Casa Civil e suplente de senador Mauro Carvalho; secretários de Estado; deputados estaduais Beto Dois a Um e Alex Sandro; vereadores; secretários municipais; colaboradores da escola e familiares dos alunos. “Esse foi um projeto sonhado com muito carinho e atenção. Quando fui primeira-dama de Cuiabá cuidei do projeto Siminina, depois que saí da gestão fiquei com muita saudade, muita vontade de cuidar das crianças novamente. Com a oportunidade de entrar no Estado logo pensei no SER Criança Família. Então as mães que têm as crianças no contraturno podem trabalhar tranquilamente, porque aqui serão bem assistidas, com um local seguro e de qualidade”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

Conforme o projeto, as crianças terão acesso ao acompanhamento de profissionais habilitados para o desenvolvimento das atividades, incluindo oficinas lúdicas, cognitivas, esportivas e culturais, além da garantia de todas as refeições diárias. Virginia Mendes agradeceu a primeira-dama Joelma pela parceria no projeto. "A primeira-dama Joelma é uma grande parceira, quando eu pensei e idealizei esse projeto, ela junto com o deputado Max Russi me procuraram para implantar o SER Família Criança em Poconé. Achei maravilhoso, porque a cidade é próxima à Cuiabá, o que nos ajudou muito no acompanhamento das obras do projeto piloto", agradeceu. O custo da construção do prédio foi de R$ 2.027.604,06, e o Governo vai investir por ano o total de R$ 7.107.155,10 no programa, alcançando outros municípios. O governador Mauro Mendes destacou a união de esforços e a dedicação da primeira-dama Virginia Mendes, desde a idealização do programa até a conclusão da obra. "Ninguém faz absolutamente nada sozinho, todos têm um papel importante. O prefeito Tatá Amaral e a primeira-dama Joelma, e todas as pessoas que colaboraram para a entrega dessa obra são responsáveis por essa conquista. Tudo isso que vocês estão vendo foi pensado e idealizado com muito carinho pela primeira-dama Virginia Mendes. Parabéns por toda dedicação. Espero que nos próximos anos as crianças que aqui estão possam ter a oportunidade de complementar o aprendizado. Tudo aqui foi preparado com muito amor, esse é um compromisso social com as crianças que são importantes para o futuro do nosso país".

Mauro Carvalho elogiou o padrão da obra e pontuou o diferencial das ações da primeira-dama Virginia Mendes. "Parabéns pelos resultados dessa obra tão sonhada por você primeira-dama Virginia Mendes. Essa frase nas costas dos uniformes das crianças representa muito a pessoa da primeira-dama de MT: 'Ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria'. Ela faz tudo com muito amor, com muita dedicação, da mesma forma que ela atende seus filhos, ela quer atender toda sociedade mato-grossense", destacou. "Primeira-dama Virginia, nós seremos eternamente gratos, porque são crianças, são famílias que estão sendo atendidas com primeira linha. Temos aqui psicóloga, assistente social, enfim, vários segmentos cognitivos. Nós já temos aqui crianças autistas inscritas e o prefeito vai determinar uma assistente para acompanhar esses alunos. A senhora é primeira-dama que cuida de Poconé, um exemplo para todo Estado e para todo país. Que Deus abençoe o nosso governador, a nossa primeira-dama e dê forças para que esse trabalho se multiplique", declarou a primeira-dama do município, Joelma. Para o prefeito, o programa SER Família Criança é um marco para a população. "Aqui está uma conquista que jamais esperávamos. Ter essa obra é um marco em nosso município. Parabéns dona Virginia, uma mulher lutadora e batalhadora que conseguiu trazer para nós essa belíssima escola".

Fonte: GOV MT