“Estamos conseguindo fazer um bom trabalho porque sabemos que o recurso do Estado será repassado”, afirma prefeito de Juína

O prefeito de Juína, Paulo Veronese, destacou a confiança dos gestores municipais com o Governo de Mato Grosso, que investe nos municípios por meio de convênios para obras e ações em todos os setores.

“Governador, só estamos conseguindo fazer bons trabalhos porque a gente sabe que no final do mês, no final da semana, o recurso do Estado é repassado. Então, nós estamos muito felizes, estamos todos os prefeitos conseguindo fazer obras porque temos essa certeza. Coisa que não acontecia lá atrás, né?”, afirmou Paulo Veronese.

O chefe da administração de Juína contou que tem aprendido muito de gestão pública com o exemplo de Mauro Mendes.

“Tenho me espelhado muito na gestão do Governo do Estado. O que mais eu tenho ganho, e eu acho que o município e a administração pública dos municípios têm ganho com a administração Mauro Mendes é a orientação, é trazer assessorias que fazem com que nossas administrações, se tornam melhores. Não é só o estado que está crescendo como administração, mas todas as prefeituras que têm buscado o governador no sentido de orientação. Eu acho que ganho na administração pública se traz com o exemplo, exemplo que o senhor está dando para nós de como administrar o estado. E a gente está refletindo isso na nossa administração”, completou Veronese.

Além disso, o prefeito pontuou que está investindo em outros setores com o apoio do governo. “Estamos tendo um pouquinho de fôlego com a certeza dos repasses que o senhor está nos dando. Com esses convênios, o dinheiro que iria para o asfalto, a gente consegue colocar em um novo posto de saúde, uma reforma de creche, enfim, em toda a estrutura do município”.

Investimentos em Juína

O município de Juína recebeu, em três anos, mais de R$ 166 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso. Entre as principais obras lançadas está a construção do Hospital Regional, que contará com 111 leitos de enfermaria e 40 de UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

As obras já tiveram início e o investimento é de R$ 106 milhões.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), o governo investe mais de R$ 49 milhões para restauração de 106 quilômetros da MT-170, no trecho entre Juína e Castanheira.

Na área da educação, foram mais de R$ 6 milhões investidos para a compra de computadores para professores da rede estadual durante a pandemia, manutenção de unidades escolares, além de repasses para pequenos reparos e compra de materiais para 11 escolas, além da Assessoria Pedagógica de Juína.

O valor ainda engloba a compra de dois micro-ônibus para transporte escolar e o investimento de R$ 3.328.324,58, empregados para a construção da Escola Estadual Indígena Enawenê-Nawê.

A população de Juína também tem sido beneficiada com ações sociais desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que, apenas para o município, entregou 4 mil cestas básicas e 625 filtros de barro para famílias em situação de vulnerabilidade. Os filtros fazem parte de um programa para garantir que as famílias de baixa renda tenham acesso à falta filtrada.

A Setasc também distribuiu 1,6 mil cobertores e repassou mais de R$ 800 mil como transferência de renda, por meio dos programas sociais do governo estadual.

A agricultura familiar também foi atendida nesta gestão. Foram investidos mais de R$ 500 mil para fortalecer as atividades dos agricultores familiares, por meio da entrega de quatro patrulhas mecanizadas, 16 tanques resfriadores, além da distribuição de embriões bovinos e doses de sêmen bovino, e de 500 toneladas de calcário.

Micro e pequenos empresários da região também foram atendidos por meio da agência de fomento do Governo do Estado, a Desenvolve MT, e a população em geral teve acesso a eventos culturais financiados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

Ainda, o Governo do Estado investiu na segurança da população por meio de repasses para o Corpo de Bombeiros. Além da aquisição de novos 78 equipamentos de salvamento, os valores foram empregados para a reforma do quartel e aquisição de uma viatura para busca e salvamento.

Além disso, o governador assinou convênios para asfalto novo nos bairros Padre Dulio (R$ 3 milhões), Palmiteira (R$ 1,4 milhão), São José Operário (R$ 340 mil) e Módulo V Setor E e F (R$ 4,2 milhão).

Outra obra de infraestrutura que recebeu recursos do Governo via convênio, na ordem de R$ 1,7 milhão, foi para a pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização na estrada de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso, com extensão de 9,8 mil m². Também foram firmados convênios para conservação asfáltica em diversas avenidas, no valor de R$ 2,3 milhões.

Na Educação, o Governo de Mato Grosso repassa R$ 200 mil para o município reformar o Ginásio Egnaldo Mendonça.