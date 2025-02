“Estamos em busca de soluções que defendam os interesses de toda da sociedade”, afirma secretária

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, afirmou durante a abertura da 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, nesta terça-feira (18.2), que o diálogo entre segmentos da sociedade civil, no enfrentamento às mudanças climáticas, será essencial para construir soluções que promovam equilíbrio de interesses de todos da população.

“O diálogo construtivo pode apontar as nossas diferenças de perspectiva, mas ele nos aproxima de uma solução mais estável. Em todas as nossas construções, sempre buscamos manter o equilíbrio entre todos os interesses da sociedade”, defendeu a secretária.

Segundo Mauren, o enfrentamento às mudanças climáticas no Estado só ocorre com a participação de diversos segmentos, a exemplo do setor produtivo, universidades, agricultura familiar, órgãos públicos, organizações não-governamentais e entre outros parceiros.

Pelo Estado, a secretária citou algumas iniciativas desenvolvidas em Mato Grosso com o objetivo de reduzir de emissões de gases de efeito estufa e à diminuição do aquecimento global, como a criação e implementação do Plano de Prevenção e Combate aos Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais, a execução do Programa REM, Programa Carbono Neutro MT, a implementação da Estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI) e a criação da Câmara Temática de Financiamento Climático no âmbito do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas.

“Mato Grosso é um exemplo de integração entre os órgãos do estado, sociedade e órgãos federais. Esperamos que, ao final desta 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, possamos apresentar propostas que, na medida do possível, contribuam para inauguração de um novo plano que atenda as reais necessidades do país e de nosso Estado”, enfatizou a secretária.

O evento, que se encerra no final da tarde desta quarta-feira (19), conta com a participação de quase 300 pessoas, representantes de vários municípios.

Ao todo, serão formuladas 20 propostas que serão apresentadas por 30 delegados que vão representar Mato Grosso na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que acontecerá em Brasília, no mês de maio. As propostas devem contemplar os cinco eixos temáticos do evento: mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental.

