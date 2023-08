“Estamos fazendo uma revolução nos equipamentos de saúde do Estado”, afirma governador

Ao entregar a reforma e modernização da Superintendência de Vigilância em Saúde, em Cuiabá, o governador Mauro Mendes afirmou que o Governo de Mato Grosso está fazendo “uma verdadeira revolução nos equipamentos de saúde do estado”.

A entrega ocorreu na manhã desta terça-feira (22.08), no Coophema. A unidade é o local de trabalho de cerca de 170 servidores e tem como missão monitorar os fatores que podem causar risco à saúde pública.

“O trabalho da vigilância é uma forma de nós atuarmos preventivamente em situações que vão evitar que pessoas possam perder as suas vidas. Eu não conheci como era o prédio da vigilância antes, mas o que os servidores me relataram é que era muito precário e que o prédio da Vigilância deveria ser interditado pela própria Vigilância”, registrou.

A nova unidade é moderna e conta com espaços amplos, confortáveis e climatizados, que vão proporcionar mais qualidade de trabalho e agilidade para as demandas da Vigilância.

“Nessa nova sede, os nossos servidores vão se sentir mais valorizados, vão trabalhar melhor e vão poder produzir muito mais, com tecnologia, com ambiência, com organização. Porque é isso que no final do dia importa pra sociedade, importa pra todos os cidadãos: proporcionar uma saúde melhor para a população”, afirmou.

De acordo com o governador, a qualidade da obra na Vigilância em Saúde será padrão nas unidades de saúde do estado, que passam por reforma, modernização e ampliação, a exemplo de todos os hospitais regionais.

“Nós estamos conseguindo fazer uma verdadeira transformação, uma verdadeira revolução nos nossos equipamentos de saúde. Todos os equipamentos de saúde do estado Mato Grosso ou já passaram por uma intervenção ou estão sob intervenção de alta qualidade com grande transformação”, ressaltou.

Entre as obras estão a construção de quatro hospitais regionais no interior do estado e, em Cuiabá, dos hospitais Central e Júlio Muller.

“No próximo ano nós devemos iniciar um programa de inauguração desses seis grandes hospitais que nós estamos construindo. É fundamental que essa rede funcione melhor e que entregue um serviço melhor para todos os cidadãos”, completou.

