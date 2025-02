Estão abertas as inscrições para 20ª Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2025

Estão abertas as inscrições para a 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso, que ocorrerá em Cuiabá nos dias 18 e 19 de fevereiro. Com o tema “Emergência Climática: O desafio da transformação ecológica”, o evento vai debater soluções com foco em mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. A discussão ocorrerá no auditório da Faculdade de Tecnologia (Fatec – Senai MT), na avenida XV de Novembro, das 8h às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal da Sema no Youtube.

“A conferência estadual é uma preparação para a conferência nacional que ocorrerá em maio, em Brasília. O diálogo com a sociedade mato-grossense é extremamente importante para construção de soluções que vão subsidiar a política nacional sobre mudança do clima. Além dos representantes das delegações municipais, o evento será aberto para participação de toda a sociedade”, ressaltou a secretária de Estado de Meio Ambiente e presidente da 4ª Conferência Estadual, Mauren Lazaretti.

Para fazer inscrição, acesse aqui. De acordo com a programação, serão cinco eixos temáticos. O primeiro deles, denominado mitigação, contempla a discussão de alternativas para redução de emissões de carbono nos setores de agricultura, energia, indústria, transportes, floresta, entre outros. O segundo eixo, sobre adaptação e preparação para desastres, vai debater meios de enfrentamento e redução de danos pelos impactos das mudanças climáticas.

O terceiro e quarto eixos vão discutir, respectivamente, justiça climática e transformação ecológica. No eixo justiça climática estão incluídos debates sobre superação das desigualdades, crianças e adolescentes, idosos, gênero, racismo ambiental e direitos dos animais. O eixo transformação ecológica abrange discussões sobre pesquisa, desenvolvimento, tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia verde e estratégias para a mudança de sistemas econômicos e sociais para um sistema de baixo carbono.

O quinto e último eixo, denominado governança e educação ambiental, vai debater alternativas para construção de valores socioambientais, participação e controle social.

Programação

Após a solenidade de abertura, às 9h45, o coordenador-geral do Clima no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Márcio Rojas, apresentará o “Panorama Geral das Mudanças Climáticas”. A mediação do painel ficará a cargo do secretário adjunto Executivo da Sema, Alex Marega.

Na sequência, das 10h30 às 12h, haverá um painel com o tema “emergência Climática em Mato Grosso: vivências e experiências”, com a participação da indígena do Povo Balatiponé-Umutina, Tânia Monzilar, e Dalva Cristina do Nascimento, agricultora da comunidade Vale do Sol 1, em Tangará da Serra

No período da tarde, das 13h30 às 15h, serão apresentadas soluções e iniciativas mato-grossenses para proteção do clima. O segundo dia do evento será reservado para apresentação, finalização e priorização das propostas.

A comissão organizadora da 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso é composta por representantes do Poder Público, Sociedade Civil Organizada e Setor Empresarial. A iniciativa tem o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), Programa REM-MT e apoio da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM).

Fonte: Governo MT – MT