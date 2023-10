Estão abertas as inscrições para credenciamento de profissionais da área de Biblioteconomia

Tiveram início nesta segunda-feira (09 de outubro), e seguem até o dia 25 de outubro, as inscrições do processo seletivo para credenciamento de pessoas físicas na área de Biblioteconomia. O processo seletivo é realizado pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, conforme Edital TJMT/DEPE N.01/2023, e tem o objetivo de credenciar os profissionais no âmbito da Secretaria do Tribunal de Justiça, na forma de cadastro de reserva e/ou em conformidade com Anexo V, disponível no edital, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) dessa segunda-feira (2 de outubro).

As inscrições são gratuitas, e deverão ser realizadas exclusivamente por meio do Protocolo Administrativo Virtual (PAV), inclusive aos sábados, domingos e feriados. Será considerada como extemporânea e sem validade qualquer inscrição realizada fora do período. Será admitida somente uma inscrição por candidato e a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo analisará somente o primeiro requerimento de inscrição apresentado.

O Edital traz o Anexo I, com requerimento de inscrição; Anexo II, com a ficha de inscrição; Anexo III, a Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas no edital e provimento TJMT/Cm N. 22/2022; Anexo IV, com a Declaração de Parentesco; Anexo V, o quadro de vagas.

Requisitos – Ter sido selecionado no processo seletivo; ser maior de 21 anos; ser bacharel em Biblioteconomia, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Nacional de Biblioteconomia.

Critérios de Avaliação – o processo de seleção será realizado por meio de análise de documentos apresentados, efetuada pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. Havendo mais de um candidato considerado habilitado, com a entrega de todos os documentos exigidos pelo item 5, será então efetuada a ordem de classificação de acordo com a nota obtida, por meio de análise dos documentos comprobatórios constantes no item 6.

Recursos – Serão admitidos recursos no prazo de dois dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico.

Os recursos devem estar devidamente fundamentados e deverão ser interpostos por meio do Protocolo Administrativo Virtual (PAV) e serão analisados pela Comissão.

Validade do processo seletivo – Os(as) candidatos(as) habilitados(as) serão credenciados pela Presidência do TJMT pelo prazo de dois anos podendo ser prorrogado por uma única vez, de igual período, automaticamente, contado a partir da data da publicação da decisão da homologação do seletivo.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT