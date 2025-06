Estão abertas as inscrições para Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de Mato Grosso

O governador em exercício Otaviano Pivetta destacou, nesta segunda-feira (16.6), os investimentos estratégicos do Governo de Mato Grosso na prevenção e combate a incêndios florestais.

A declaração foi feita durante a abertura do Forest Fire 2025, congresso internacional inédito no Brasil que reúne especialistas de 10 países, pesquisadores e comandantes dos Corpos de Bombeiros dos 27 estados. O evento ocorre em Cuiabá, entre os dias 16 e 18 de junho.

Segundo Otaviano, desde 2019, o Estado tem priorizado a modernização das forças de segurança, com foco no Corpo de Bombeiros, e fortalecido a articulação com a iniciativa privada para ampliar a capacidade de resposta.

“Estamos trabalhando com os produtores e os proprietários de aeronaves para formar a maior brigada de combate a incêndios do Brasil. Já temos hoje cerca de 50 aeronaves cadastradas e de prontidão para qualquer episódio que exija resposta rápida e eficiente. Em Mato Grosso, todo dia é dia de combate a incêndio, seja por meio da educação, do exemplo, da prevenção ou do combate direto às chamas. Essa precisa ser uma diretriz permanente das forças públicas”, afirmou.

O governador também chamou a atenção para os desafios operacionais enfrentados por Mato Grosso, terceiro maior estado do país em extensão territorial, com características ambientais que exigem uma atuação estratégica, integrada e contínua.

“Incêndio é uma coisa fácil de fazer e difícil de conter. O mais importante é que toda a sociedade entenda seu papel, pois de nada adianta o Estado estar bem equipado se o cidadão não fizer a sua parte, seja nas beiras das estradas, periferias das cidades, reservas ecológicas ou indígenas”, alertou.

Durante o evento, Otaviano foi homenageado com a Medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, em reconhecimento à atuação do Estado nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, no ano passado.

“Essa medalha é de todos os mato-grossenses que ajudam o Estado a ser solidário e a fazer a coisa certa com os recursos públicos”, declarou o governador.

Representando o setor produtivo, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Lucas Costa Beber, elogiou a união entre o Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros e os produtores rurais.

“Este evento é um marco para Mato Grosso porque demonstra o comprometimento e a proatividade do Governo com a preservação deste gigante que é nosso estado, que, se fosse um país, seria o terceiro maior produtor de soja do mundo. Ocupamos apenas 14% do território, e mais de 66% está preservado graças a essa parceria”, destacou.

Também participaram da cerimônia de abertura a senadora Margareth Buzetti; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi; o deputado estadual Carlos Avallone; a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti; o secretário de Estado de Segurança Pública em exercício, Heverton Mourett; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, Glédson Vieira Bezerra; o comandante-adjunto do CBMMT, Rony Robson Cruz Barros; a representante do Ministério da Segurança Nacional, Camilla Pitarelli; o general da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, Luiz Duarte de Figueiredo Neto; o presidente da Liga de Bombeiros Militares do Brasil, Washington Luiz Vaz Jr.; o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Leonardo Bortolin; e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Vilmondes Tomain, além de representantes dos Corpos de Bombeiros de outros estados.

Fonte: Governo MT – MT