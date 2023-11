Estão abertas as inscrições para o 1º Champions Vilas de futebol 7, e seguem até o dia 6 de dezembro. O evento será realizado no dia 09 de dezembro, no Campo do Bianchi (Bananal), nas seguintes categorias: sub 10 masculino, sub 15 masculino e sub 16 feminino. As equipes interessadas em participar podem solicitar a ficha de inscrição pelo whatsapp (19) 98770-9814.

“Vale ressaltar que as inscrições são gratuitas, e a competição é aberta para todas as equipes dos Vilas e para a população que queira prestigiar mais um grande evento esportivo no nosso município. Estamos sempre buscando incentivar os nossos jovens às práticas esportivas, e os campeonatos são uma grande oportunidade para os nossos atletas mostrarem seus talentos”, destacou o gerente de esportes, Gabriel Vasconcelos.

O evento é organizado pela Prefeitura de Sinop, com indicação do vereador Celsinho do Sopão e demais vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT