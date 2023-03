Estão disponíveis as agromensais de fevereiro/2023

AÇÚCAR: ;Os preços do açúcar cristal branco subiram no mercado spot do estado de São Paulo em fevereiro. A sustentação foi atribuída à menor oferta do açúcar de melhor qualidade (tipo Icumsa até 180). No entanto, mesmo com pouca disponibilidade, a fraca demanda levou algumas usinas a cederem nos preços de venda, especialmente no início e no final do mês.

Fonte: CEPEA