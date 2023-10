Estiagem se agrava no Amazonas e Rio Negro tem nova mínima histórica

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), confirmou à Agência Brasil, que monitora e atua para controlar o incêndio no Parque Nacional da Serra das Confusões, no sul do Piauí, no bioma da Caatinga.

De acordo com órgão, que é responsável por essa unidade de conservação, na situação atual, o parque tem três focos de incêndios ativos, todos sendo combatidos por 15 brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama/MMA).

O ICMbio prevê para este sábado (21) a chegada de um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí para apoio no deslocamento da equipe de brigadistas que atua no incêndio ao norte do Parque.

Nessa sexta-feira (20), o fogo teria se dividido em duas frentes, após o surgimento de um foco de incêndio ao sul da unidade de conversação. O ICMbio afirma que o combate na região foi dificultado, devido ao acesso aos focos ser complicado e distante, às condições climáticas estarem propícias ao aumento da intensidade do fogo; e o cansaço das equipes.

O incêndio também é preocupante no entorno do parque nacional, na porção sudoeste dele. No Instagram do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, uma publicação mostra a atuação dos bombeiros militares no combate ao fogo do Parque Serra das Confusões, especificamente, na localidade de Tacho, no município de Cristino Castro (PI).

Em outras postagens nas redes sociais, neste sábado, relatos e imagens mostram o fogo de grandes proporções no parque, ainda sem controle.

Parque Nacional

O Parque Nacional da Serra das Confusões tem a área total de 823,85 mil hectares, do bioma da Caatinga. Entre as espécies ameaçadas protegidas nesta unidade de conservação, estão a onça-pintada, a onça-parda, o tatu-canastra, o tatu-bola, e as aves jacucaca e araponga-de-barbela.

Fonte: EBC GERAL