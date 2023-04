Estratégias para reforçar fiscalização em casas noturnas é pauta entre Secretarias e PM-MT

A data é celebrada no dia 7 de abril sessão foi presidida pela vereadora Michelly Alencar, que é formada em jornalismo

O plenário da Câmara Municipal de Cuiabá esteve lotado nesta quarta-feira (26) de grandes jornalistas para celebrar o Dia do Jornalista. Os vereadores Michelly Alencar (União Brasil) e Demilson Nogueira (PP) realizaram uma sessão solene para entrega de Moções de Aplausos em homenagem aos profissionais da notícia. A solenidade destacou personalidades da imprensa, de diversos veículos de comunicação, com a entrega da honraria pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

A data foi idealizada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) como uma homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil, o Dia do Jornalista é comemorado no dia 7 de abril.

A vereadora Michelly Alencar, que presidiu a sessão e é jornalista por formação, falou sobre a emoção e importância de homenagear os profissionais.

“Ver meus colegas aqui, que na minha trajetória eu pude compartilhar momentos bons, momentos não tão bons, isso é maravilhoso. Acho que mais do que estar aqui homenageando vocês, é poder reconhecer o trabalho de cada um de vocês. Em um momento que as pessoas replicam as notícias do jeito que querem, os bons jornalistas precisam ser valorizados e reconhecidos”, destacou.

O vereador Demilson Nogueira destacou a importância do trabalho dos jornalistas para a visibilidade dos trabalhos na Câmara Municipal.

“Esta Casa fica maior com vocês aqui. Através do trabalho de vocês, o nosso trabalho ressoa. Essa é a importância que a imprensa tem para toda a sociedade. Por isso, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo por Cuiabá, principalmente nesse momento de dificuldade que a cidade está passando”, afirmou.

Uma das homenageadas da noite, a jornalista Soraia Ferreira falou os anos de trabalho no jornalismo e lembrou que foi convidada algumas vezes para receber moção, mas que sempre recusou.

“Fiz questão de vir receber essa homenagem porque a Michelly é jornalista e está nos representando muito bem como vereadora”, pontuou.

O jornalista Vinicius de Carvalho destacou o trabalho realizado pelos vereadores da oposição na Câmara Municipal e reforçou a importância da análise e apuração das notícias em uma época de fake news em redes sociais.

“Participar da imprensa é um exercício diário, primeiro da reportagem, e eu tive o prazer de acompanhar a vereadora Michelly desde quando ela era apresentadora. Mas tem valido o voto para os vereadores de oposição. E essas Moções de Aplausos são um reconhecimento porque é um trabalho que muita gente acha que está em extinção, porque hoje a notícia está muito fácil, mas a análise das informações é cada vez mais necessário. A fonte segura é necessária”, disse.

Confira a lista dos homenageados

Vereadora Michelly Alencar

Amanda Pereira Simeone Antunes de Souza

Ana Carolina Taques Lazarini

Ana Maria Gomes Ferreira

Benedito Donizete de Morais Pescuma

Caio Dias de Moraes

Camila Paulino Lacal Rodrigues

Cintia Mendes Borges

Dejane Arnhold de Andrade

Diego Nunes de Oliveira Rosa

Dorian Barros Antunes

Hernandes Cruz

Jad Marcela Laranjeira Costa

Janaiara Soares da Silva

Jonas da Silva

José Elias Antunes Neto

Kleverson Nelmir Antunes de Souza

Laís Canto

Lázaro Thor Gomes Lima Borges

Lívia Rabani Lisboa da Costa

Luciana Gaviglia

Luciana Giradelo da Silva Maciel

Luis Vinicius Barbosa Neto

Maurício Dalepiane Nazi

Pamela Talita Muramatsu Bini

Patrícia dos Santos Sanches Gasparini

Poliana Mara de Souza Castro

Rafaela Maximiano Alves Magalhães

Rayane Cristina Alves de Melo

Rose Domingues

Soraia Ferreira

Tiago Tercioti Fogaça

Vinicius de Carvalho

Vivian Caroline Lessa



Vereador Demilson Nogueira



Adir Henrique Bastos Ribeiro

Allan Mesquita Proença

Alline Marques de Barros

Camila Piacenti

Celso Meireles de Oliveira

Daniel Santos

Danilo Figueiredo

Edson Gabriel Vieira Júnior

Eduarda Patrícia Fernandes

Eloany Carla Ramos Nascimento

Emilly Caroline Proença Cassim

Gabriela Vitória Arante

Gláucio Nogueira Farina

Helder Douglas Ramos Pereira

Israel Rodrigues Prates Júnior

Jardel Patrício Amaral de Arruda

José Régis Mota Oliveira

Juliana Bino do Nascimento

Kamila Cristina de Pinho Arruda

Leonardo Mauro de Souza

Luiza Vitória Bezerra Vieira

Marina Martins Patroni

Paulo Henrique Fanaia

Pedro Luís Damas da Cunha

Priscila Mendes Pedroso

Renato Ferreira de Santana Lara Júnior

Rubens de Souza Campos

Site Leia Agora

Wiliam Andrades Venturini

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT