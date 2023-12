Estudante da EMEB Ulisses Guimarães realiza sonho de conhecer um quartel do Exército Brasileiro

Em seu 10º dia de apresentação, o ‘Natal da Gente 2023’, continua atravessando o mundo imaginário e invadindo o mundo real, levando todo fascínio dos personagens dos filmes da Disney, da turma da Tia Hanna, do Papai Noel que ao invés de trenó tem uma carreta, brincadeiras, danças, apresentações de corais, show de neve e tantos outros atrativos da época. Um verdadeiro show de inclusão, que tem levado alegria para crianças, adolescentes, jovens, autista, portadores de necessidades especiais e idosos. Ninguém fica de fora!

A iniciativa da Prefeitura de Cuiabá e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, está levando alegria para os quatro cantos da Capital: Norte, Sul, Leste, Oeste. São mais de dez bairros visitados, tornando as noites cuiabanas mais mágicas, felizes, cheias de entretenimento e cultura para a população. Na noite desta terça-feira (19) a visita foi no Bairro Campo Velho, onde o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro, foram recebidos com afeto pela população.

Depois de fazer um tour pela carreta do Bom Velhinho e apreciar o show de neve, o casal falou sobre o sucesso do evento e da satisfação de se fazer uma gestão humanizada. “Hoje estamos no Campo Velho, mas nós estamos andando por todos os bairros da cidade, todas as regiões. Estamos conseguindo atingir a meta da primeira-dama, que é proporcionar um Natal diferente, mais próximo possível da vida das pessoas, das ruas e bairros mais distantes”, declarou. Emanuel ainda disse que é impossível não notar a carga de emoção das pessoas, o brilho nos olhos das crianças, o sorriso largo dos idosos.

“Preparamos tudo com muito amor e glamour e gratuitamente para a população. Um Natal totalmente inclusivo, que garante alegria, acessibilidade e entretenimento para todos”, pontuou Márcia Pinheiro ao destacar que no final das apresentações as crianças ainda ganham kit de docinhos. Ela ainda agradeceu ao apoio dos parceiros para a realização do evento e parabenizou o secretário de cultura Aluízio Leite e equipe pelo grande empenho.

Aos 92 anos de idade, sendo 55 deles, morando no Bairro Campo Velho, dona Maria Alves da Silva, se produziu, se maquiou, se perfumou e foi para a praça do bairro ver o show de encanto e dar um abraço no prefeito. “Eu tenho foto do prefeito em minha casa, gosto dele e agradeço ele por estar fazendo festa para nós. Eu amo o Natal, é uma festa de família, onde a gente veste a melhor roupa, come a melhor comida e se une com as pessoas”, declarou a nonagenária que estava acompanhada da filha Maria Aparecida da Silva.

Assim como dona Maria, o seu Augusto Jorge da Silva, 69 anos, ama o Natal e mora há mais de meio século no bairro. Servidor público aposentado, disse que nunca viu no bairro um evento de Natal com a magnitude do ‘Natal da Gente 2023’. “Está tudo muito bonito. É uma oportunidade que estou tendo para encontrar o pessoal da minha idade, de assistir os shows, ver o movimento do povo, escutar uma musiquinha, ver o Papai Noel, bater um bom papo e até dar uma entrevista, né?”. Na continuidade, o vice-presidente do bairro, Luiz Divino Borges, destacou que é uma alegria ver seu Augusto e os demais idosos participando, pois eles representam uma parcela muito grande da população do bairro.

“É uma satisfação ver ações como essas vindo até a gente, alegrando nossa comunidade, inclusive os idosos que tanto precisam de entretenimento. Nós só temos a agradecer ao prefeito e a primeira-dama pela sensibilidade, pelo olhar social”.

A Mamãe Noel, Ediana Tanara, disse que é realmente notória a presença do pessoal da terceira idade e que é uma alegria recebê-los, na maioria das vezes, com seus netinhos. “É muito gratificante receber cada pessoa e ver a grande participação dos idosos. Nossa carreta tem uma rampa de acesso a cadeirantes, idosos que facilita o acesse deste público ao Papai Noel e mamães noeis, tudo com muito carinho”, explicou a Mamãe Noel. Ao final, a Tia Hanna, chamou um grupo da terceira idade para subir no palco, dançar com a turma dela, eles dançaram a música da ‘cata pequi’. Em suma, pode se dizer que foi mais um evento de sucesso, repletos de encanto e gente feliz. O Coral da Prefeitura de Cuiabá também se apresentou e realizou uma belíssima participação no evento.

A iniciativa conta com a parceria do coral da UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. “É um evento de união, celebração, confraternização e fortalecimento dos laços”, disse o secretário de cultura ao convidar a população para marcar presença, pois o Nata da Gente foi organizado para o povo.

Veja a programação até o dia 23/12:

20 de dezembro (quarta-feira): Praça Cultural do Pedra 90, das 19h às 22h.

21 de dezembro (quinta-feira): Praça do Jardim Colorado, das 19h às 22h.

22 de dezembro (sexta-feira): Bairro Osmar Cabral, das 19h às 22h.

23 de dezembro (sábado): Encerramento no Parque Tia Nair, das 19h às 22h.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT