Estudante da rede estadual de MT faz ilustrações para livro infantil

Policiais militares da Força Tática apreenderam, na noite deste sábado (19.08), 16 tabletes de pasta base de cocaína e mais 13 porções do mesmo entorpecente, no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. Na ação, dois homens, de 43 e 46 anos, foram presos por tráfico de drogas.

Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 22h30, os militares foram acionados, após um morador denunciar que a dupla chegou até uma residência conhecida como ponto de compra e venda de entorpecentes, em atitude suspeita.

Os militares se deslocaram até a casa, localizada na Rua São João, e se depararam com um dos suspeitos saindo do imóvel. Com ele foram apreendidos três porções de pasta base de cocaína.

À PM, o homem confessou que pegou os entorpecentes com o segundo suspeito, que ainda estava no interior da casa. Em seguida, as equipes entraram no local e realizam abordagem do comparsa.

No fundo da casa, havia uma bolsa de entregador de aplicativo contendo 16 tabletes de pasta base de cocaína e outras dez porções do mesmo entorpecente.

A dupla não repassou informações quanto a origem e destino das drogas. Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.