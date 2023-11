Estudante da rede estadual relata experiência de intercâmbio na Inglaterra: “Oportunidade única”

As obras de asfalto no bairro Campo Verde da Esperança, em Cuiabá, seguem avançando e estão com 85% da execução concluída. A chegada do asfalto é um sonho aguardado há décadas pelos moradores, que não precisarão mais conviver com a lama e com a poeira.

Nesta semana, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) executou a capa asfáltica no bairro. As obras ainda continuam com a execução de calçadas, sarjetas, meios-fios, sinalização e obras complementares.

O Campo Verde da Esperança é um dos oito bairros da capital que recebem obras de asfaltamento, com recursos 100% do Governo do Estado. O investimento global é de R$ 42 milhões, sendo R$ 2,7 milhões para nove ruas deste bairro.

Antes do asfalto, é necessário executar obras de drenagem, regularização do solo e terraplanagem, que demandam mais tempo. Além do Campo Verde, a fase do asfalto começou também no Novo Milênio e começará nos próximos dias no Novo Horizonte.

Os outros cinco bairros que recebem as obras do Governo do Estado são: Alto Boa Vista, Novo Tempo, Jardim Aroeira, Tancredo Neves e Planalto. Nesses bairros, as obras não começaram apenas no Novo Tempo, devido a necessidade de completa readequação nos projetos doados pela Prefeitura de Cuiabá.

A licitação para essas obras foi realizada em agosto de 2022, mas o processo ficou paralisado por quatro meses, devido à falta de autorização por parte da Prefeitura de Cuiabá para execução das obras. Após um acordo intermediado pelo Tribunal de Contas do Estado, em dezembro de 2022, o processo recomeçou, com a contratação das empresas.

As obras foram lançadas em maio deste ano pelo governador Mauro Mendes, com previsão de serem executadas em 10 meses.

Fonte: Governo MT – MT