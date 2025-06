Estudante de Sinop é selecionada para representar MT no Programa Jovem Senador

A cantora mato-grossense Estela Ceregatti realiza, neste domingo (29.6), às 19h, o show de estreia do álbum Do Rio para o Mar, que foi selecionado no edital Viver Cultura (edição Lei Paulo) da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O espetáculo gratuito ocorre no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

Do Rio para o Mar marca mais uma fase de maturidade e experimentação da artista, com um repertório que mescla MPB, regionalidade e poesia em forma de música. O show de estreia conta com participações especiais de Pacha Ana, Nathally Sena, Cris Chaves e Jhoana Ceregatti.

“Esse show é mais do que uma estreia, é a materialização de um processo profundo, coletivo e muito sensível. Cada canção tem uma história, uma emoção, uma força. Quero que as pessoas sintam essa energia, esse fluxo que vai do rio até o mar, e que a gente se conecte por meio da música”, destacou Estela.

O álbum completo, com 11 faixas, já está nas plataformas digitais desde o dia 20 de junho. Entre as músicas, estão a releitura da icônica “Na Chapada”, de Tetê Espíndola e Carlos Rennó, e o single já lançado “Salve, Mato Grosso”, parceria com Pacha Ana e Coral Desvendar.

A faixa-título, “Do Rio para o Mar”, nasceu do primeiro encontro de sua filha, Jhoana, com o mar, em Salvador, e foi composta em parceria entre mãe e filha, em um momento que a artista classifica como inesquecível.

Além da temática das águas como elemento central, o álbum também reverencia entidades como Yemanjá e Oxum, e traz colaborações com artistas de diferentes regiões.

Entre as canções estão composições criadas em Belém, como a parceria com Christopher Chaves, inspirada pela Baía do Guajará, e canções nascidas em La Paz, durante uma turnê em que a artista representou Mato Grosso. Em Cuiabá, surgiram colaborações com a historiadora, atriz e cantora Nathally Sena, além da parceria com Dani Paula.

Os ingressos para o espetáculo de estreia já estão esgotados. Para acompanhar a disponibilidade, acesse aqui.

Sobre Estela Ceregatti

Natural de Cuiabá, Estela Ceregatti é cantora, compositora, instrumentista, produtora musical e professora de canto. Reconhecida nacionalmente, já venceu prêmios como o Grão de Música (SP), o Music Pro Awards (DF) e o Funarte Retomada. Com uma carreira marcada por apresentações em festivais e concertos, Estela representa Mato Grosso com canções que entrelaçam poesia, cultura e natureza.

Além de se dedicar à sua carreira solo e representar Mato Grosso em diversos festivais nacionais e internacionais, a artista tem participação efetiva em concertos com orquestras e outros grupos locais, seja como “cantautora”, como ela mesmo se define, ou intérprete.

O álbum

Gravado em outubro de 2024, o álbum tem produção musical de André Magalhães e Jhon Stuart, que também assina os arranjos instrumentais. A direção artística e os arranjos vocais são da própria Estela, que constrói uma narrativa atravessada por memórias afetivas, ancestralidade e experiências vividas em diferentes territórios.

A produção artística é assinada por Estela Ceregatti e Nathally Sena, com produção executiva de Irene Palácio, Ênio Castilho e Gislene Castilho, identidade visual de Fred Gustavos e fotografia de Henrique Santian. Já a direção artística e os arranjos vocais são da própria Estela, que tece uma narrativa rica em memórias afetivas, ancestralidade e experiências vividas em diversos lugares.

“Do Rio para o Mar” também foi contemplado pelo edital FUNARTE Retomada, que representa a região Centro-Oeste. Trata-se do sexto álbum da carreira da artista, além de Monofoliar (2013); Simbiose (2015); AR (2017; Cacica (2022) e Terra Força Mulher (2022). Lembrando que ainda está por vir, o álbum “Fogo”.

(Com informações da Assessoria)

Fonte: Governo MT – MT