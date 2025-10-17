Cuiabá
Estudantes aprendem a importância do voto em visita na Câmara de Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá realiza Dia D da Vacinação neste sábado
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18) o Dia D da Vacinação, uma ação voltada à atualização das cadernetas vacinais de crianças, adolescentes e adultos. Todas as unidades básicas de saúde da capital estarão abertas das 8h às 17h, garantindo acesso facilitado à imunização para toda a população.
O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância das vacinas como medida essencial de prevenção e proteção coletiva.
Para atender a demanda em toda a cidade, cerca de 300 profissionais da saúde estarão mobilizados durante a ação, garantindo o funcionamento de todas as unidades e o acolhimento adequado à população.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, a iniciativa é uma oportunidade para que os cuiabanos coloquem em dia as vacinas previstas no calendário nacional.
“Queremos convidar toda a população a comparecer às unidades de saúde. O Dia D é um momento para atualizar as cadernetas e garantir a proteção de crianças e adultos. A vacina salva vidas e evita o retorno de doenças que já estavam controladas”, destacou Carmona.
A Secretaria Municipal de Saúde alerta para a importância da imunização diante de casos suspeitos de sarampo registrados em municípios vizinhos. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e a vacinação é a única forma eficaz de prevenção.
Durante o Dia D, estarão disponíveis vacinas contra sarampo, catapora (varicela), poliomielite, hepatites, febre amarela, HPV, influenza, entre outras. A orientação é que os cidadãos levem documento com foto e a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses.
Com a ação deste sábado, a Prefeitura de Cuiabá reforça seu compromisso com a promoção da saúde pública e com o aumento dos índices de cobertura vacinal no município.
Prefeitura de Cuiabá disponibiliza linha exclusiva para o Parque Novo Mato Grosso
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, disponibilizará uma linha de ônibus exclusiva para o Parque Novo Mato Grosso no próximo sábado (18). O trajeto será operado pela linha E01, com saída do Shopping Pantanal, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em horários definidos para ida e volta.
A medida é uma iniciativa excepcional para atender o público da 3ª Corrida da Educação, evento organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. Segundo a organização, aproximadamente 4 mil participantes são esperados.
Serão disponibilizados dois ônibus: enquanto um segue em direção ao Parque Novo Mato Grosso, o outro realiza o trajeto de retorno.
Confira os horários:
Partida: 16h, 16h45, 17h30, 18h15, 19h, 19h45, 20h30 e 21h15.
Retorno: 16h40, 17h25, 18h10, 18h55, 19h40, 20h25 e 21h30.
A foto que ilustra o texto mostra um ônibus do transporte coletivo de Cuiabá em área central da cidade. O veículo é verde, com detalhes em branco, e está atravessando um cruzamento com semáforo.
PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso....
PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)
Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande
O Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por tráfico ilícito...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
