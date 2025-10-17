Connect with us

Cuiabá

Estudantes aprendem a importância do voto em visita na Câmara de Cuiabá

17/10/2025
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Pedro Arthur, 17 anos, teve a experiência de exercer a cidadania, por meio do primeiro voto, nas eleições municipais do ano passado. O aluno do 2° ano do ensino médio da Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes demonstrou entusiasmo com a visita realizada, na Câmara Municipal de Cuiabá, na manhã desta sexta-feira (17). 
Para ele a importância do projeto Cuiabaninhos, promovido pelo Poder Legislativo, busca aproximar os jovens do funcionamento da Casa de Leis. Ele contou que o interesse pela política surgiu ainda em casa, por influência da mãe, que atua como assessora parlamentar. 
“A minha mãe trabalha aqui, é assessora de uma vereadora. Ela meio que abriu o leque para eu conhecer mais sobre o plenário e sobre toda a Câmara Municipal. E isso, compartilhando com meus colegas, está sendo algo muito fundamental, uma questão de conhecimento mesmo”, afirmou o estudante.
Pedro ressaltou que iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento da consciência política entre os jovens e para a formação de cidadãos mais participativos. “Quando a gente aprende sobre algo, a gente deixa de ser ignorante sobre isso. O conhecimento ajuda a formar opiniões, promove inclusão e faz com que a gente se posicione melhor sobre o que acontece na cidade”, completou.
A coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares, enfatizou que o objetivo desses projetos oferecidos pelo Legislativo cuiabano é aproximar os jovens do funcionamento do Parlamento e despertar o interesse pela política. “Nós viemos apresentar para eles o papel do vereador e das vereadoras, como surgem os projetos de lei e qual é o caminho que esse projeto percorre. Queremos conversar de forma informal sobre como eles podem participar da política, despertando o interesse pelos problemas da cidade e ensinando a cobrar de forma consciente, no local e das pessoas certas”, explicou Amanda.
Amanda destacou ainda que a ampliação do projeto é um pedido da presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL), com o propósito de envolver mais escolas e universidades. 
“A Câmara quer se aproximar da sociedade. Além das escolas municipais e estaduais, também recebemos alunos de nível superior em visitas técnicas. Já tivemos turmas de direito, gestão pública e jornalismo, e queremos continuar reforçando esse vínculo com a população”, disse.
A professora de Geografia, Marcela Curado, classificou a visita dos alunos como um ato de fortalecimento da cidadania. Segundo a educadora, experiências como essa ajudam os estudantes a compreender o funcionamento da política local e a importância do voto consciente.
 “É muito importante que eles adquiram conhecimentos sobre o Legislativo, sua função e sua relevância. Muitos não sabem qual é, de fato, o papel de um vereador, e hoje puderam entender melhor esse trabalho”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá realiza Dia D da Vacinação neste sábado

1 hora atrás

17/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18) o Dia D da Vacinação, uma ação voltada à atualização das cadernetas vacinais de crianças, adolescentes e adultos. Todas as unidades básicas de saúde da capital estarão abertas das 8h às 17h, garantindo acesso facilitado à imunização para toda a população.

O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância das vacinas como medida essencial de prevenção e proteção coletiva.

Para atender a demanda em toda a cidade, cerca de 300 profissionais da saúde estarão mobilizados durante a ação, garantindo o funcionamento de todas as unidades e o acolhimento adequado à população.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, a iniciativa é uma oportunidade para que os cuiabanos coloquem em dia as vacinas previstas no calendário nacional.

“Queremos convidar toda a população a comparecer às unidades de saúde. O Dia D é um momento para atualizar as cadernetas e garantir a proteção de crianças e adultos. A vacina salva vidas e evita o retorno de doenças que já estavam controladas”, destacou Carmona.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta para a importância da imunização diante de casos suspeitos de sarampo registrados em municípios vizinhos. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e a vacinação é a única forma eficaz de prevenção.

Durante o Dia D, estarão disponíveis vacinas contra sarampo, catapora (varicela), poliomielite, hepatites, febre amarela, HPV, influenza, entre outras. A orientação é que os cidadãos levem documento com foto e a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses.

Com a ação deste sábado, a Prefeitura de Cuiabá reforça seu compromisso com a promoção da saúde pública e com o aumento dos índices de cobertura vacinal no município.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá disponibiliza linha exclusiva para o Parque Novo Mato Grosso

1 hora atrás

17/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, disponibilizará uma linha de ônibus exclusiva para o Parque Novo Mato Grosso no próximo sábado (18). O trajeto será operado pela linha E01, com saída do Shopping Pantanal, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em horários definidos para ida e volta.

A medida é uma iniciativa excepcional para atender o público da 3ª Corrida da Educação, evento organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. Segundo a organização, aproximadamente 4 mil participantes são esperados.

Serão disponibilizados dois ônibus: enquanto um segue em direção ao Parque Novo Mato Grosso, o outro realiza o trajeto de retorno.

Confira os horários:

Partida: 16h, 16h45, 17h30, 18h15, 19h, 19h45, 20h30 e 21h15.

Retorno: 16h40, 17h25, 18h10, 18h55, 19h40, 20h25 e 21h30.

A foto que ilustra o texto mostra um ônibus do transporte coletivo de Cuiabá em área central da cidade. O veículo é verde, com detalhes em branco, e está atravessando um cruzamento com semáforo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA17/10/2025

PRF conclui com sucesso a Patrulha da Saúde 2025 em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, nesta semana, a edição 2025 da Patrulha da Saúde no estado de Mato Grosso....
SEGURANÇA17/10/2025

PRF apreende mais de 30 kg de cocaína em ação integrada na BR-070 em Barra do Garças (MT)

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 31,8 kg de cocaína, durante fiscalização no km...
SEGURANÇA17/10/2025

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Várzea Grande

O Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por tráfico ilícito...

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

