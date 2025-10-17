Estudantes aprendem a importância do voto em visita na Câmara de Cuiabá

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

Pedro Arthur, 17 anos, teve a experiência de exercer a cidadania, por meio do primeiro voto, nas eleições municipais do ano passado. O aluno do 2° ano do ensino médio da Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes demonstrou entusiasmo com a visita realizada, na Câmara Municipal de Cuiabá, na manhã desta sexta-feira (17).

Para ele a importância do projeto Cuiabaninhos, promovido pelo Poder Legislativo, busca aproximar os jovens do funcionamento da Casa de Leis. Ele contou que o interesse pela política surgiu ainda em casa, por influência da mãe, que atua como assessora parlamentar.

“A minha mãe trabalha aqui, é assessora de uma vereadora. Ela meio que abriu o leque para eu conhecer mais sobre o plenário e sobre toda a Câmara Municipal. E isso, compartilhando com meus colegas, está sendo algo muito fundamental, uma questão de conhecimento mesmo”, afirmou o estudante.

Pedro ressaltou que iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento da consciência política entre os jovens e para a formação de cidadãos mais participativos. “Quando a gente aprende sobre algo, a gente deixa de ser ignorante sobre isso. O conhecimento ajuda a formar opiniões, promove inclusão e faz com que a gente se posicione melhor sobre o que acontece na cidade”, completou.

A coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares, enfatizou que o objetivo desses projetos oferecidos pelo Legislativo cuiabano é aproximar os jovens do funcionamento do Parlamento e despertar o interesse pela política. “Nós viemos apresentar para eles o papel do vereador e das vereadoras, como surgem os projetos de lei e qual é o caminho que esse projeto percorre. Queremos conversar de forma informal sobre como eles podem participar da política, despertando o interesse pelos problemas da cidade e ensinando a cobrar de forma consciente, no local e das pessoas certas”, explicou Amanda.

Amanda destacou ainda que a ampliação do projeto é um pedido da presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL), com o propósito de envolver mais escolas e universidades.

“A Câmara quer se aproximar da sociedade. Além das escolas municipais e estaduais, também recebemos alunos de nível superior em visitas técnicas. Já tivemos turmas de direito, gestão pública e jornalismo, e queremos continuar reforçando esse vínculo com a população”, disse.

A professora de Geografia, Marcela Curado, classificou a visita dos alunos como um ato de fortalecimento da cidadania. Segundo a educadora, experiências como essa ajudam os estudantes a compreender o funcionamento da política local e a importância do voto consciente.

“É muito importante que eles adquiram conhecimentos sobre o Legislativo, sua função e sua relevância. Muitos não sabem qual é, de fato, o papel de um vereador, e hoje puderam entender melhor esse trabalho”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT