Estudantes aprendem sobre relações tóxicas no FloreSer

Nessa quinta-feira (11 de setembro), o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), desembargador Márcio Vidal, recebeu a Medalha dos Fundadores “Desembargador Paulo Ventura”, uma honraria comemorativa aos 20 anos do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem).

A condecoração – concedida pelo presidente do Copedem, desembargador Marcos Villas Boas, e pelo vice-presidente administrativo do Colégio, desembargador Alexandre Miguel – foi entregue em razão da relevante atuação e contribuição ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento do ensino jurídico. Vidal atualmente é vice-presidente e diretor acadêmico de cursos e convênios internacionais do Colégio.

“A minha participação no Copedem começou desde o ano 2005, quando foi fundado. Então, após duas décadas, é uma honra, uma alegria incontida receber essa homenagem da medalha e do certificado. Vamos continuar nos empenhando e dedicando a essa grande causa para o fortalecimento da jurisdição”, afirmou Vidal.

Ao todo, a honraria foi entregue a 20 diretores(as) das escolas da magistratura e aos membros do conselho consultivo do Copedem, em celebração à memória de lideranças que marcaram a história da entidade. Na oportunidade, os desembargadores Márcio Vidal e Alexandre Miguel também conduziram a entrega da Medalha ao desembargador Marco Villas Boas.

A homenagem foi feita durante a primeira edição do projeto Diálogos Copedem, em Brasília. O encontro reuniu diretores(as) das escolas da magistratura, membros do conselho consultivo, lideranças do Judiciário, do Parlamento, do setor produtivo e da tecnologia. O objetivo foi construir uma jornada de reflexões estratégicas, conectando Justiça e economia em prol do desenvolvimento do país e do fortalecimento da cidadania.

Ao abrir o evento, Villas Boas, que também é diretor-geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), destacou a pertinência do tema central – “Justiça e Economia: Caminhos para um Brasil com Segurança Jurídica, Inovação e Desenvolvimento Sustentável” – como expressão da missão do Colégio ao longo de duas décadas.

Segundo o magistrado, a pauta se impõe diante do cenário contemporâneo. “Vivemos em um mundo de incertezas globais, onde a interconexão entre as esferas do Direito e da Economia se manifesta de forma intrínseca e indissociável, notadamente em relação aos impactos econômicos das decisões judiciais”.

Em depoimento enviado, o ministro Benedito Gonçalves, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), colocou em evidência a importância da diversidade de ideias e experiências como um mosaico essencial para refletir sobre justiça.

“Os seus 20 anos reafirmam que o caminho da Justiça e o da Economia só podem convergir se forem trilhados com seguranças políticas, abertura à inovação e compromisso com a sustentabilidade. Eu termino suplicando que cada um de nós siga adiante, levando consigo não apenas ideias, mas também a esperança ativa, a confiança renovada e a predisposição de transformar a realidade”, disse.

Também participou do evento Diálogos Copedem o juiz auxiliar das atividades pedagógicas da Esmagis, Antônio Veloso Peleja Júnior.

Visita institucional

a quarta-feira (10 de setembro), o desembargador Márcio Vidal, o juiz Antônio Peleja e a juíza Cristiane Padim da Silva (auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) fizeram uma visita institucional ao Superior Tribunal de Justiça, onde se reuniram com o diretor-geral da Enfam, ministro Benedito Gonçalves, no gabinete dele.

Conforme o desembargador, a visita foi frutífera, visto que o ministro aceitou o convite para estar em Mato Grosso para participar de dois eventos no final de novembro, um promovido pela Esmagis – no dia 28/11 – e outro pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, sob organização do desembargador Mário Kono.

