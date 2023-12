Estudantes apresentam trabalhos e participam de oficinas com temáticas do movimento afro-brasileiro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATDE), iniciou na sexta-feira (1) a primeira fase do curso de Técnicas em Apicultura para moradores do assentamento da Serra das Laranjeiras, no Distrito d Nossa Senhora da Guia. Desenvolvido pelo Programa Agro da Gente, a iniciativa beneficiará mais de 23 famílias locais.

Nessa fase inicial, os alunos aprenderão técnicas de como capturar os enxames de abelhas através das caixas iscas confeccionadas com papelão reciclado. João Quirino, presidente da Associação dos Trabalhadores de Agricultura Familiar da Serra das Laranjeiras, expressou sua admiração e entusiasmo com a iniciativa.

“Para nós, é uma honra receber esse curso na nossa comunidade. Eu já sou apicultor e sei como é um mercado atrativo, então essa ação da Prefeitura de Cuiabá é muito importante, principalmente porque, além de nos ensinar como manusear o enxame, todos aqui vão receber kits completos para iniciar na produção”, afirmou.

O objetivo do Programa Agro da Gente, instituído na gestão Emanuel Pinheiro, é capacitar os produtores rurais através de cursos e oficinas ministrados nas comunidades e assentamentos. Para os apicultores, além dos cursos, como forma de incentivo e cuidados, a SMATDE disponibilizou kits completos com equipamento de proteção individual (EPI), com macacão, viseira, bota e luvas, melgueiras, um fumigador, um quilo de arame para quadros e 1000 ilhós e um ninho para iniciar a produção de abelhas.

“Um dos propósitos da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro não é só levar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Por isso, disponibilizamos desde os cursos de capacitação até os kits para realizar o manuseio das abelhas com segurança. Além disso, agora teremos a Casa do Mel, que será um serviço móvel para facilitar no transporte e na logística de comercialização do mel e dos produtos produzidos na comunidade. Estaremos acompanhando esses produtores de perto durante um ano, dando todo aparato que precisarem para fazer disso uma fonte de renda”, explicou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

A iniciativa da Prefeitura de Cuiabá tem o propósito de incentivar a produção de mel e, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), obter certificação e selo de qualidade para o produto, para que essas mercadorias possam ser comercializadas em todo território nacional.

Para fomentar ainda mais a agricultura familiar, neste mês de dezembro, será lançado um programa de linha de crédito voltado exclusivamente para micro e pequenos produtores rurais disponibilizado pelo Cuiabanco. “Esse programa tem como objetivo facilitar a vida do produtor, que poderá parcelar em até 12x seu empréstimo por meio do Cuiabanco, de um jeito rápido e prático. Já estamos fechando parceria com 3 empresas para fornecer o material necessário com preço mais em conta para quem faz parte do Agro da Gente”, frisou o secretário.

Os 23 participantes viram nessa aula inicial as técnicas básicas de como funciona a melgueira, além de opções acessíveis de como atrair os enxames. Nas próximas oportunidades, os alunos vão aprender como montar os quadros para a produção do mel, como manusear a colmeia de forma segura, além de entender como funciona o ciclo de produção das abelhas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT