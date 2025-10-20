MATO GROSSO
Estudantes conhecem o Centro Político Administrativo em nova etapa do projeto Cidadão do Futuro
A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizam nesta terça-feira (21.10) mais uma etapa do projeto “Estudante – Cidadão do Futuro”, com a participação de 150 alunos da rede pública estadual em um tour pelo Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá.
A visita tem o objetivo de aproximar os jovens das instituições públicas e estimular o exercício da cidadania e da ética digital. O roteiro inclui paradas na CGE-MT, onde os estudantes participarão de uma explanação sobre o tema “Cidadania Digital – o exercício da ética na era digital”, e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), onde conhecerão o memorial e o depósito de urnas, com simulação de votação eletrônica.
As atividades serão realizadas em dois turnos — manhã e tarde —, com grupos de 75 alunos do ensino médio por período.
Idealizado pela CGE-MT e executado em parceria com a Seduc-MT, o projeto foi lançado no dia 14 de outubro com o propósito de promover a cidadania, a integridade e a participação social de alunos de escolas estaduais na gestão pública por meio de ações educativas e culturais.
Nesta primeira edição, participam 10 escolas estaduais, cada uma representada por grupos de 15 alunos do 1º e 2º anos do ensino médio e um professor orientador. Além das visitas ao CPA, os estudantes participarão de uma oficina de produção de vídeos curtos (até 3 minutos) sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”.
Os melhores trabalhos serão premiados em dezembro, com certificados e prêmios em dinheiro. O programa conta ainda com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) e Receita Federal do Brasil em Mato Grosso.
Serviço
O quê: Visita ao Centro Político Administrativo e palestra sobre “Cidadania Digital”
Quando: terça-feira (21.10)
Programação
Manhã
8h às 9h30: Palestra na CGE e tour no Centro Político
9h45 às 11h: Visita ao TRE
Tarde
14h às 15h15: Visita ao TRE
15h30 às 17h: Tour no Centro Político e palestra na CGE
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seduc divulga projetos selecionados para a Etapa Estadual da VI Mostra Científica STEAM 2025
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) divulgou, nesta segunda-feira (20.10), a lista dos 40 projetos selecionados para a Etapa Estadual da VI Mostra Científica STEAM 2025, que neste ano destaca o tema inovação e sustentabilidade. Os projetos finalistas foram indicados pelas 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs) e representam boas práticas desenvolvidas em escolas estaduais de todo o estado.
A etapa estadual será realizada de forma virtual, entre os dias 5 e 7 de novembro, com apresentações transmitidas ao vivo pelo canal da Seduc no YouTube. Cada equipe terá até 10 minutos para apresentar o trabalho a uma banca avaliadora, que definirá os 1º, 2º e 3º lugares nas categorias C1 (Ensino Fundamental) e C2 (Ensino Médio).
Premiação e reconhecimento
Os estudantes e professores orientadores das equipes premiadas receberão equipamentos tecnológicos como forma de incentivo à pesquisa e ao protagonismo estudantil: 1º lugar: um notebook para cada estudante e professor orientador; 2º lugar: um tablet para cada integrante da equipe; 3º lugar: um headphone para cada participante.
Segundo a Seduc, o objetivo é estimular a cultura científica e o pensamento investigativo nas escolas públicas, valorizando iniciativas que aliam criatividade, inovação e compromisso com o futuro sustentável.
De acordo com o secretário de Educação, Alan Porto, a Mostra Científica é uma oportunidade de fortalecer o protagonismo estudantil e a formação integral, conectando as experiências escolares aos desafios do mundo contemporâneo.
“As escolas estão formando uma nova geração de alunos que aprendem com propósito, aplicam o conhecimento em situações reais e desenvolvem competências essenciais para os de hoje”, concluiu Alan Porto.
O que é STEAM
A metodologia STEAM integra cinco áreas do conhecimento — Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática (sigla em inglês de Science, Technology, Engineering, Art and Math). Essa abordagem propõe o aprendizado por meio de projetos e desafios práticos, colocando os estudantes no centro do processo educativo e promovendo uma aprendizagem ativa e interdisciplinar.
Confira a lista dos projetos classificados no anexo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento no Rio Cuiabá
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde de domingo (19.10), o corpo de um jovem de 24 anos, vítima de afogamento no rio Cuiabá, em uma região conhecida como Prainha do Porto Madeiras, na comunidade de Baús, no município de Acorizal (a 72 km de Cuiabá).
A equipe do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta das 15h30, após relatos de um afogamento ocorrido na região. Segundo informações preliminares repassadas por populares, o jovem tomava banho no rio na companhia de amigos, quando desapareceu repentinamente nas águas.
Imediatamente, uma equipe composta por três mergulhadores foi deslocada até o local para realizar o reconhecimento da área e dar início às buscas subaquáticas. A vítima foi localizada submersa, a aproximadamente 3,5 metros de profundidade, sendo retirada da água por volta das 17h30, totalizando duas horas de busca.
Após o resgate, o corpo foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos legais cabíveis.
Fonte: Governo MT – MT
Prefeitura entrega praça construída em parceria com Judiciário, entidade e iniciativa privada
Investimento de R$ 100 milhões em pesquisa contempla áreas voltadas à saúde da mulher, câncer de mama e produtos de terapias avançadas
Saúde leva experiência imersiva para a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Ministério da Saúde promove série de webinários sobre exposição ao chumbo e vigilância em saúde ambiental
Seduc divulga projetos selecionados para a Etapa Estadual da VI Mostra Científica STEAM 2025
Segurança
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....
Suspeitos por diversos roubos são presos pela Polícia Militar em Rondonópolis
Militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 4º Comando Regional prenderam três homens por roubo e...
Polícia Civil prende homem que matou a cunhada após desentendimento por balde de água
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta segunda-feira (20.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
