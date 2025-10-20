Estudantes conhecem o Centro Político Administrativo em nova etapa do projeto Cidadão do Futuro

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizam nesta terça-feira (21.10) mais uma etapa do projeto “Estudante – Cidadão do Futuro”, com a participação de 150 alunos da rede pública estadual em um tour pelo Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá.

A visita tem o objetivo de aproximar os jovens das instituições públicas e estimular o exercício da cidadania e da ética digital. O roteiro inclui paradas na CGE-MT, onde os estudantes participarão de uma explanação sobre o tema “Cidadania Digital – o exercício da ética na era digital”, e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), onde conhecerão o memorial e o depósito de urnas, com simulação de votação eletrônica.

As atividades serão realizadas em dois turnos — manhã e tarde —, com grupos de 75 alunos do ensino médio por período.

Idealizado pela CGE-MT e executado em parceria com a Seduc-MT, o projeto foi lançado no dia 14 de outubro com o propósito de promover a cidadania, a integridade e a participação social de alunos de escolas estaduais na gestão pública por meio de ações educativas e culturais.



Nesta primeira edição, participam 10 escolas estaduais, cada uma representada por grupos de 15 alunos do 1º e 2º anos do ensino médio e um professor orientador. Além das visitas ao CPA, os estudantes participarão de uma oficina de produção de vídeos curtos (até 3 minutos) sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”.

Os melhores trabalhos serão premiados em dezembro, com certificados e prêmios em dinheiro. O programa conta ainda com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) e Receita Federal do Brasil em Mato Grosso.

Serviço

O quê: Visita ao Centro Político Administrativo e palestra sobre “Cidadania Digital”

Quando: terça-feira (21.10)

Programação

Manhã

8h às 9h30: Palestra na CGE e tour no Centro Político

9h45 às 11h: Visita ao TRE

Tarde

14h às 15h15: Visita ao TRE

15h30 às 17h: Tour no Centro Político e palestra na CGE

