Estudantes da ECIMC Profª Maria Dimpina Lobo Duarte participam nesta quarta-feira (15) do plantio de mudas nativas do cerrado

A Escola Cívico-Militar Cuiabana (ECIMC) Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte, no bairro Coxipó, recebe nesta quarta-feira (15), às 8h, o Projeto Semeando o Futuro, da Prefeitura de Cuiabá. O Projeto que está sendo executado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, teve início no dia 6 deste mês, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de abril).

Estudantes da Pré-escola ao Ensino Fundamental, na faixa etária de 4 a 13 anos de idade, estão participando do plantio de mudas de espécies nativas do cerrado, como o ipê rosa, ipê amarelo, pata-de-vaca, entre outras. Seis unidades educacionais já receberam o Projeto, as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), Irmã Maria Betty de Souza Pires, localizada no bairro Novo Mato Grosso; Eugênia Pereira de Melo, no bairro Vista Alegre; Clóvis Hugueney Neto, no bairro Jardim Paulista; Floriano Bocheneki, no Parque Atalaia; Vereador Paulo de Campos Borges, no Jardim Industriário I e Tereza Benguela, no bairro Jardim Comodoro.

O Projeto tem como objetivo, incentivar o senso de responsabilidade ambiental coletivo dos estudantes, a partir do compromisso com a semeadura e os cuidados com as mudas plantadas nos pátios das escolas.

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins explicou que a arborização dos ambientes escolares faz parte das ações propostas pela gestão e, contribui para a formação e integral das crianças e a cultura da sustentabilidade. “O tema ambiental é discutido dentro das salas de aula e as unidades da rede já desenvolvem projetos e atividades ligadas ao tema. O Projeto Semeando o Futuro, vem fortalecer essa prática pedagógica e contribuir para a formação dos nossos estudantes”, destacou Marcela Guimarães.

Semeando o Futuro

Desde de 2017, o Executivo Municipal vem trabalhando para resgatar o título de ‘Cuiabá Cidade Verde’, por meio de iniciativas voltadas à área ambiental. Dez escolas da rede pública municipal de educação, localizadas em diferentes regiões da cidade, estão participando do projeto.

No dia 20, a EMEB Senhorinha Ana Alves de Oliveira, localizada no bairro Jardim Vitória vai receber o Projeto. No dia 21 será a vez da EMEB Firmo José Rodrigues no bairro Três Barras e no dia 22, a EMEB 8 de Abril, no bairro Bela Vista.

Serviço:

Projeto Semeando o Futuro

Data: quarta-feira (15)

Hora: 8h

Local: ECIMC Profª Maria Dimpina Lobo Duarte