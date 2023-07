Estudantes da Escola Estadual Ponce de Arruda realizam blitz do meio ambiente

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou, nos dias 26 e 27 de julho, a 1ª Formação da Equipe Psicossocial Pedagógica nas Unidades Escolares, no Centro de Convenções do Hits Pantanal Hotel, em Várzea Grande. Os profissionais participantes do evento deverão auxiliar no atendimento psicossocial pedagógico diário nas escolas em Cuiabá e Várzea Grande, e então, complementar o conjunto de ações que visam a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem através da estruturação da rotina pedagógica. Ao todo, mais de 400 profissionais participaram da formação.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou a presença dos profissionais no ambiente educacional como forma de contribuir com as políticas de saúde pública e atenção com os jovens. “A equipe psicossocial se une ao núcleo escolar para facilitar as orientações gerais sobre o planejamento e o desenvolvimento coletivo, isso vai fortalecer a comunidade escolar no processo educacional. Essa é mais uma ação fundamentada pelo programa Educação 10 Anos, com o objetivo de garantir a melhoria dos índices educacionais na próxima década”, disse.

Segundo a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Flávia Emanuelle Soares, o grande objetivo é atender os estudantes de forma integral, contribuindo com a autoestima, o desempenho escolar, a motivação, o engajamento, além de reforçar as parcerias família-escola e prevenir todas as formas de violência. “Olhamos para a situação geral, em todas as instâncias, por isso, é importante ter esse respaldo no ambiente escolar. É uma forma de contribuir com gestores de redes, equipes de direção de unidades escolares, coordenadores pedagógicos, orientadores e demais profissionais que compõem a coordenação pedagógica da escola”, explicou.

Nelci Esturmer, uma das selecionadas para atuar como psicóloga na rede estadual, afirmou que essa oportunidade de se juntar ao núcleo educacional é a realização de um sonho. “Como profissionais nós buscamos a oportunidade de integrar boas ações junto da comunidade escolar e da interação social e cultural do aprendizado. Esse momento de avanço da educação pública em Mato Grosso é um estímulo para desempenhar um bom papel, unindo e concretizando todos esses elementos que contribuem na progressão. É a realização de um sonho para mim”, afirmou.

A também psicóloga Elisandra Cristiane Ribeiro explicou que atuar no ambiente escolar contribuirá para sua realização profissional e ganho de experiências. “Eu entendo que a troca de experiências na comunidade escolar será um diferencial durante o processo educacional. A área busca identificar e solucionar problemas de aprendizagem e desenvolvimento em crianças e adolescentes. É uma ação que trabalha os conhecimentos de psicologia, pedagogia e neurociência para apoiar o processo educacional e promover o bem-estar emocional dos alunos”, contou.

Já a assistente social Cássia Lanús de Oliveira, que também deverá atuar na rede, ressaltou a sua felicidade em poder colocar sua experiência em prática. “Acredito que todos nós estamos preparados para contribuir com as ações que estão sendo destaques para o avanço da educação no Estado. A contratação dos profissionais que vão estar nas escolas é mais uma ação que vem para somar com a participação da comunidade escolar e com o desenvolvimento do núcleo pedagógico da rede”, finalizou.