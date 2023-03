Estudantes da Escola Tiradentes têm aula prática na carreta do Programa MT Ciências

Estudantes da Escola Militar Tiradentes tiveram aula prática nessa terça-feira (28.02) do Programa MT Ciências, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), para popularizar o conhecimento científico. A aula aconteceu na unidade móvel que foi estacionada na Escola Técnica Estadual de Cuiabá, e os estudantes fizeram experimentos científicos sobre biologia, física e aprenderam mais sobre os biomas mato-grossenses.

Os professores apresentaram e demonstraram também em maquete, equipamentos de áudio e vídeo, nas salas da carreta, os temas do patrimônio ambiental de Mato Grosso: Cerrado, Pantanal e Amazônia, seus rios, fauna e flora.

A estudante do 3º ano do ensino médio Lorena Leal destaca a motivação e incentivo para se aprender com os equipamentos do MT Ciências e as experiências científicas.

“É um conhecimento a mais. Interessante essa oportunidade que tive aqui. Na aula é mais teoria e agora nós vimos na prática como funciona. Essa simulação fixa mais o conhecimento na mente dos alunos”, afirma.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec Benitez, avalia a ação como uma das formas de promover experiências científicas com os estudantes e incentivá-los a estudar mais. “O programa com a carreta do MT Ciências é um laboratório itinerante para popularizar o acesso dos estudantes ao conhecimento e experimentos científicos, além de motivar estudantes a serem pesquisadores, por exemplo”, afirma.

Aula prática

A aula prática é um complemento para a aprendizagem, conforme o estudante da Escola Militar Tiradentes, Marcos Américo, 17 anos, do 3º ano. “O que eu achei mais interessante foi o gerador de Van de Graaff. A gente está estudando justamente isso agora em física, que seriam descargas elétricas. Nós vimos isso na prática. Foi muito interessante vivenciar isso”, pontua.

“Estudar na teoria é legal, aprende bastante. Só que vendo isso acontecer na prática, saber como aquilo se desenvolve, atomicamente falando, é muito mais interessante e divertido”, completa.

O aparelho usado no experimento é a máquina eletrostática, que é composta por uma esfera grande oca de alumínio apoiada por uma haste vertical. Ela foi inventada pelo americano descendente de holandeses, Robert Van de Graaff, em 1931.

O secretário adjunto de Educação Profissional e Ensino Superior da Seciteci-MT, Dimorvan Brescancim, disse que o importante da Escola Técnica Estadual de Mato Grosso é justamente unir a teoria e a prática no ensino e aprendizagem dos estudantes. “Essa possibilidade da carreta itinerante do MT Ciências e das próprias escolas técnicas são investimentos do governo do Estado para melhorar a educação profissional, para que os estudantes aprendam na teoria e na prática, bem como levar estas experiências para todas as regiões do Estado”.

Mais Física

Na quadra da Escola Técnica de Cuiabá foram montados ainda outros experimentos e equipamentos do Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso (MT Ciências). Ali, os estudantes puderam saber mais sobre física, com assuntos como eletricidade, luz e movimentos.

Os alunos aprenderam sobre o funcionamento do pêndulo de Newton (esferas suspensas em fios ligados a uma haste), caleidoscópio (aparelho óptico em tubo com vidro colorido no fundo), praxinoscópio (aparelho de projeção de imagens em movimento, princípio do desenho animado), entre outros.

Escolas técnicas

A Escola Técnica Estadual de Cuiabá foi inaugurada em março de 2022 pelo governador Mauro Mendes, após as obras terem sido paralisadas em 2009. Foram investidos cerca de R$ 15 milhões.

Desde 2019, o governo retomou obras em oito escolas desse tipo. No começo do mês passado o governador, o secretário Allan Kardec, Dimorvan e demais autoridades inauguraram as unidades de Primavera do Leste, com investimento de R$ 14.600.000, e Água Boa, na região do Araguaia, onde foram aplicados R$ 12.890.730.