Estudantes da rede pública municipal de Educação participaram de plantio de mudas no Dia da Árvore

Cerca de 30 (trinta) estudantes do 5º Ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Senhorinha Ana Alves de Oliveira, localizada no Bairro Jardim Vitória, participaram de uma ação educativa no dia da árvore (21).

A iniciativa é realizada pelo gabinete do vereador Mário Nadaf, presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal, através do Projeto Ação Movimento Plantar. O objetivo é promover ações ambientais de plantio e distribuição de mudas de árvores nativas a fim de tornar a cidade mais verde e conscientizar a população para a importância da preservação do meio ambiente.

Os estudantes fizeram o plantio de mudas em um trecho da Rodovia Emanuel Pinheiro, compreendido entre as Ruas 29 e 30, no Bairro Jardim Vitória.

Na quadra da unidade educacional, os estudantes receberam informações sobre a importância da árvore para o ambiente que vivemos e as consequências drásticas da redução do número de árvores e de áreas verdes nas cidades o que compromete a manutenção do microclima e da fauna, e a piora da qualidade de vida dos habitantes.

Em seguida, receberam instruções de como iriam realizar o plantio das árvores nativas no trecho da Rodovia Emanuel Pinheiro, perto da escola.

Toda ação teve apoio e auxílio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada, Corpo de Bombeiro e da empresa Bioseg.

A emoção tomou conta dos estudantes pois se tornaram protagonistas de toda a ação que foi acompanhada pela equipe gestora, professores e técnicos da escola.

Ao retornarem para a escola, na quadra, receberam lanche e os envolvidos na ação, agradeceram a participação dos estudantes.

Tudo foi preparado com muito empenho, dedicação e responsabilidade para fazer com que os estudantes se tornem grandes defensores da natureza.

Estiveram presentes a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar e assessores pedagógicos.

Com a colaboração de EDMILSON MARQUES DE MORAES

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT