Estudantes de 15 a 17 anos disputam títulos estaduais de modalidades coletivas no Jogos Estudantis Mato-grossenses

Estudantes de 15 a 17 anos, de todas as regiões do Estado, disputam os títulos estaduais das modalidades coletivas nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, a partir desta quinta-feira (10.7). O município de Lucas do Rio Verde (a 330 km de Cuiabá) sedia, até a próxima quinta (16.7), a etapa estadual da competição promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

No total, o evento esportivo reúne cerca de 1.150 pessoas, entre atletas e técnicos, que representam 95 seleções de 42 municípios mato-grossenses. Campeãs em suas respectivas regiões, as equipes masculinas e femininas competem nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Participam da etapa estadual delegações dos municípios de Água Boa, Alta Floresta, Araputanga, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Canarana, Colniza, Confresa, Cuiabá, Cáceres, Diamantino, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itaúba, Jaciara, Juara, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Nobres, Paranaíta, Pedra Preta, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Santo Antônio de Leverger, Sapezal, Sinop, Sorriso, São Félix do Araguaia, Tangará da Serra, Torixoréu e Várzea Grande.

“Parabéns às seleções municipais que chegaram até aqui, todas já são campeãs! Nosso agradecimento a todos pelo envolvimento, ao município de Lucas do Rio Verde, que recebe o evento, e aos demais municípios, que levaram suas equipes nas fases regionais, todos que acreditam no poder do esporte para a integração e aprendizado de nossos estudantes”, celebra o secretário da Secel, David Moura.

Abertura oficial e locais de competição

A abertura oficial da etapa estadual dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses será realizada nesta quinta-FEIRA (10), às 18h, no Estádio Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

As competições prosseguem até a próxima quinta-feira (16), em diferentes espaços esportivos no município. O basquetebol será disputado no ginásio Pimpão e o handebol, no ginásio Didé Martins. As partidas de futsal ocorrem no ginásio Rio Verde e as de voleibol, no ginásio Ernesto Zortéa.

Jogos Escolares e Jogos Estudantis

As competições escolares mato-grossenses envolveram os municípios de todas as regiões do Estado em 10 etapas regionais, que ocorreram de abril a junho deste ano. Estudantes de 12 a 14 anos competem nos Jogos Escolares e, os da faixa etária de 15 a 17 anos, nos Jogos Estudantis de Seleções.

Para as modalidades coletivas, a disputa estadual dos Jogos Estudantis ocorre de 10 a 16 de julho, em Lucas do Rio Verde, e dos Jogos Escolares, de 1 a 7 de agosto, em Sorriso.

Já para as modalidades individuais, as competições começam na fase estadual, que serão divididas em períodos distintos, no mês de julho, em Várzea Grande e em Lucas do Rio Verde.

A Secel-MT conta com a parceria dos municípios-sedes e apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) para realização das competições escolares mato-grossenses.

