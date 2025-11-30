Cuiabá
Estudantes de Cuiabá homenageiam cultura africana e história de artistas negros
Estudantes matriculados no pré-I ao 5º da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), Profª Lidioliria Santana, localizada nno bairro Residencial Baracat, participaram na sexta-feira (28) de um grande ato de trabalho de conclusão de tarefas escolares destinada a consciência negra e influência da África na cultura brasileiral.
O trabalho foi produzido por mais de 100 estudantes, sempre monitorado pelos professores, coordenadoria e direção escolar. No pátio da escola, havia cartolinas detalhando a culinária afro-brasileira. Nas salas de aula, cartolinas, exibiam o rosto de crianças negras. Em uma cartolina maior no pátio da escola, estava montada com faixas corolidas e peças de discos de música a forma do rosto de uma mulher, em tamanho maior, com letras maiúsculas que formavam a palavra “Respeito não tem cor, tem consciência”.
A diretora Ana Maria Pereira dos Santos explica detalhamente à elaboração dos trabalhos. “Esse projeto é trabalhado anualmente, e. a partir do dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, é apresentada a conclusão. As crianças precisam conhecer as raízes, entender a origem do povo africano. É pelo conhecimento que nasce o respeito pela cultura e o saber de se reconhecer como um todo. Somos parte integrante de uma cultura de povos. Cabe a escola levar este conhecimento. Estamos felizes porque cumprimos nossa missão”, afirma.
A coordenadora Ida Maria Tomei Bianconi ressaltou a importância social e cultural do trabalho estudantil. “O povo brasileiro é resultado de uma miscigenação racial. Essa é a mensagem levada pela escola amparada em livros, pesquisas. Ou seja, não faz sentido discriminar o colega por causa da cor da pele, do cabelo diferente. Somos seres humanos. A cor da pela não faz diferença”.
Uma das inovações do trabalho escolar foi o uso de materiais recicláveis para produzir rostos de mulheres e jovens negros. Os estudantes vestiram roupas de origem africana, pintaram os rostos, contribuiram para a produção de materiais de cartolina em sala. E, ainda, promoveram um desfile no pátio escolar exibindo cartazez com mensagens de valorização ao povo africano.
Também foi exibido no pátio um livro contando a história das personalidades negras do esporte. Na relação, estava a história de vida de Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé (já falecido), do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Jr, e o atleta Claudinei Quirino.
“Oportunizamos aos alunos abordar a valorização à cultura e a participação social dos negros nas mais diferentes formas. Foi um trabalho muito enriquecedor”, reforça a professora Karine Nogueira.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Mutirão do CadÚnico fecha novembro no Jardim União e continua em dezembro no Osmar Cabral e CPA
A Prefeitura de Cuiabá realizou neste sábado (29) mais um Mutirão do CadÚnico, desta vez no CRAS Jardim União, reforçando a política de ampliar o acesso da população aos programas sociais. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, teve como foco a atualização e a inclusão de novas famílias no Cadastro Único, porta de entrada para benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia, Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de auxílios federais e municipais.
Ao todo, 249 atendimentos foram registrados durante o mutirão. Destes, 12 foram atualizações cadastrais, 70 visitas domiciliares realizadas com sucesso e 167 visitas sem sucesso, que resultaram em notificações para que as famílias compareçam ao CRAS e regularizem a situação.
Dona Josefina, moradora do Jardim Vitória, recebeu a visita da equipe do CRAS, mas não foi encontrada. Ela compareceu à unidade, localizada na Rua dos Trabalhadores, em Cuiabá, onde foi orientada pela equipe. “Eu vim recadastrar meu NIS [Número de Identificação Social] e quero tirar a carteirinha de idoso para viajar. O pessoal atende muito bem, graças a Deus, são bem educados”, contou.
Além dos serviços do Cadastro Único, o mutirão também ofereceu inscrições para o programa Casamento Abençoado, iniciativa que auxilia casais a regularizarem gratuitamente a união civil com apoio do município. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foram disponibilizados aferição de pressão arterial, testes de glicemia e aplicação de vacinas, ampliando o atendimento às famílias da região.
A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Hélida Vilela, destacou o esforço da equipe em atender quem não consegue procurar o CRAS durante a semana. “Os servidores do Cadastro Único têm atuado de forma mais incisiva nos mutirões, a pedido do prefeito Abilio Brunini e da primeira-dama Samantha Iris, para garantir o direito das famílias que trabalham e muitas vezes não conseguem ir ao CRAS em horário comercial. As visitas domiciliares são fundamentais e, aos finais de semana, conseguimos encontrar mais moradores em casa”, afirmou.
Também são realizadas parcerias com outras secretarias, como a de Saúde, para ampliar o alcance dos serviços. A cada semana, os atendimentos são oferecidos em uma região ou distrito, como o Distrito do Aguaçu, que recebeu os serviços na semana passada.
Programação para dezembro
A Secretaria também reforça que os mutirões marcados para 6 de dezembro (CRAS CPA) e 13 de dezembro (CRAS Osmar Cabral) serão dedicados exclusivamente às visitas unipessoais, etapa obrigatória para regularização cadastral dessas famílias. A medida cumpre a Lei nº 15.077/2024 e o Decreto nº 12.534/2025, que exigem a comprovação da condição unipessoal por meio de entrevista presencial no domicílio. Essa atualização é essencial para manter o acesso a benefícios como o BPC, o Bolsa Família e outros auxílios sociais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Sorp interdita farmácia por descumprimento de embargo e obra sem alvará
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) interditou, na manhã desta sexta-feira (28), uma farmácia localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, por descumprimento de embargo e irregularidades como falta de alvará e ausência de projeto aprovado.
A operação foi conduzida pela coordenadora técnica de Fiscalização de Obras, Ana Beatriz Freitas Siqueira, e pelo coordenador de Fiscalização de Posturas e Ambiental, Érico César de Arruda e Silva.
Segundo Ana Beatriz Freitas, o estabelecimento, que foi alvo de diversas denúncias, já havia sido multado no dia 4 de novembro, no valor de R$ 1.228,00, por funcionar sem alvará e por executar obra sem projeto aprovado. Na mesma data, a obra foi oficialmente embargada. No entanto, mesmo após o embargo, os responsáveis descumpriram a determinação.
Diante da irregularidade, a fiscalização aplicou multa diária correspondente a dez vezes o valor inicial, totalizando R$ 12.280, conforme prevê a legislação para casos de desobediência ao embargo. Na quinta-feira (27), nova visita técnica confirmou que a obra havia sido concluída sem alvará e sem o devido projeto aprovado, o que resultou em outra autuação.
Nesta sexta-feira, a equipe retornou ao local e lavrou um novo auto de infração, além de emitir o termo de interdição, já que o estabelecimento estava se preparando para funcionar sem apresentar o habite-se, documento obrigatório para assegurar as condições legais e de segurança da edificação.
Caso o proprietário descumpra o termo de interdição, a fiscalização poderá acionar a Polícia e levar a situação à Delegacia por desobediência, conforme prevê a legislação municipal.
Irregularidades estruturais
Além das pendências documentais, a fiscalização também identificou falhas na infraestrutura externa. Uma nova vistoria será realizada para verificar o alinhamento do meio fio.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
PM prende homem e apreende espingardas e 40 quilos de carnes de caça e pescado ilegal
