Estudantes de Cuiabá já podem solicitar ou renovar o passe livre

A Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos – MTU orienta aos estudantes de Cuiabá que já podem solicitar ou renovar o Passe Livre no transporte coletivo.

Para os alunos que vão solicitar o benefício pela primeira vez é preciso preencher o formulário disponível no site da Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos – MTU (www.amtu.com.br link cadastro estudantil). Em seguida, levá-lo até a escola matriculada para assinatura e carimbo do diretor da instituição. Depois deve ser entregue na Loja da MTU, localizada na Rua Joaquim Murtinho, no Centro de Cuiabá, juntamente com documentos pessoais do estudante (RG e CPF) e comprovante de endereço em nome do beneficiado ou responsável. O aluno já sai com o cartão pronto sem pagar nada pela primeira via.

Aqueles alunos que já possuem o Passe Livre a orientação é que no ato da matricula, deve apresentar o Cartão Estudantil na secretaria da escola para vincula-lo ao sistema online da MTU, junto a uma grade curricular do novo ano letivo.

É necessário que o aluno faça diariamente a validação do cartão estudantil na maquina instalada na unidade de ensino matriculado. Por dia, são liberados créditos de retorno para casa e ida para escola no dia seguinte.

Todos os estudantes matriculados na rede pública (municipal, estadual e federal) ou rede privada de ensino têm direto ao passe livre, conforme determina a Lei nº 4.141 de 14 de dezembro de 2001, alterado pela Lei nº4.727 de 10 de janeiro de 2005.

Os estudantes matriculados no período matutino podem usar o benefício das 4h às 14h59. No vespertino, o período se estende das 10h às 19h59. Já os estudantes matriculados no período noturno podem usar o passe livre das 16h às 01h59. Ou seja, qualquer outra atividade fora desses horários deve ser informada a MTU através da grade curricular.

Mais informações pelo whatsapp 65 – 9 81071729 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h).

As informações são da MTU

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT