Estudantes de Direito da Unic participam de sessão plenária e conhecem Memorial do TRE-MT

O bairro Nova Esperança, em Cuiabá, vai ficar mais arborizado. A Avenida V2 foi contemplada com o plantio de 1.032 mudas de árvores às margens de uma ciclovia. A ação é fruto de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), a Cooperativa Unicred-MT, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do projeto Verde Novo, e a Prefeitura de Cuiabá. As mudas foram doadas pela Unicred-MT, em contrapartida ao empréstimo de urnas eletrônicas que foi feito pelo TRE-MT, para a realização das eleições do Conselho Fiscal da instituição.

O início do plantio foi nesta quarta-feira (23.04), sendo que a iniciativa totaliza duas mil mudas de árvores. O restante será plantado em Várzea Grande, na próxima semana. Ao todo, foram cedidas 34 urnas eletrônicas pelo TRE-MT, que foram utilizadas no processo eleitoral da Cooperativa, em 14 de abril deste ano.

Segundo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a ação é motivo de alegria. “Confesso que fico até emocionada com esse plantio, favorecendo a cidade. É um sentimento muito bom, fico muito feliz, porque sei que tudo isso é em benefício da população. Então, os órgãos públicos e os privados devem se unir, no sentido de proporcionar a todo cidadão e cidadã, melhoria de vida. Neste caso, em específico, o TRE-MT cedeu as urnas para que a Unicred-MT realizasse as eleições do seu Conselho Fiscal e, em contrapartida, recebemos essa plantação de mudas, realizada em parceria”.

Da mesma forma, o presidente da Unicred-MT, Ronivaldo Fonseca Lemos, agradeceu à Justiça Eleitoral pela parceria, bem como ao TJMT e à Prefeitura de Cuiabá. “O TRE-MT nos contemplou com a cessão das urnas, pela terceira vez, dando tranquilidade ao processo democrático realizado dentro da instituição e, consequentemente, propiciando que exerçamos os pilares do cooperativismo, que inclui a preservação do meio ambiente e retribuir à comunidade que nos abraça com o plantio destas mudas. É muito gratificante, juntamente com todos os parceiros, e já imaginamos os moradores daqui utilizando, no futuro, das sombras e dos frutos destas árvores”.

A engenheira florestal do projeto Verde Novo, Rosiane Carnaíba, explicou que as espécies das mudas foram escolhidas estrategicamente, considerando o espaço da ciclovia. “Tem algumas mudas frutíferas, que são amora, pitanga, acerola, e temos também alguns trechos que vamos plantar algumas mudas de espécies maiores, como os ipês, o oiti, que dá sombra, tem uma copa densa. Então, tem algumas áreas onde vão ser plantadas outras espécies maiores para sombrear a ciclovia, além das espécies frutíferas, que a comunidade poderá se apropriar e fazer a colheita na época certa”.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: Imagem principal que mostra, em destaque, o presidente da Unicred-MT e a presidente do TRE-MT segurando uma muda de árvore, antes de realizar o plantio. Atrás deles, estão outras pessoas que acompanham a ação. Ao final da matéria, tem uma galeria com mais fotos do evento.

Fonte: TRE – MT