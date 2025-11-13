Connect with us

Estudantes de Direito de Primavera do Leste vivenciam rotina do TJ durante projeto Nosso Judiciário

12/11/2025
Mais de 50 alunos da Faculdade de Direito da Anhanguera, de Primavera do Leste, participaram nesta quarta-feira (12) do projeto Nosso Judiciário. Por meio da iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o grupo composto por acadêmicos do 1º ao 10º semestre pode conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário.
A experiência vivenciada por eles incluiu atividades como acompanhamento de uma sessão de julgamento, visita ao Espaço Memória, onde fica o acervo dos mais de 150 anos do TJMT, e ainda um bate-papo com o desembargador Márcio Vidal, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). Desde sua criação, o Nosso Judiciário já atendeu mais de 11 mil alunos.
O desembargador contou que, assim como muitos dos alunos, um dia alimentou o sonho de ser magistrado. Ele relatou que, quando tinha 19 anos, era funcionário do Tribunal, mas precisou abrir mão do emprego para concluir a faculdade. Anos depois, cumpriu a promessa que fez a si mesmo e retornou ao órgão onde hoje ocupa o cargo de desembargador.
“Foi importante colocar para eles que só com muito amor, estudo, dedicação e vontade de buscar conhecimento permanente é que vão conseguir obter êxito e realizar seus sonhos. O Nosso Judiciário é um projeto de sucesso, que já atendeu muitos alunos e universidades, e por meio dele procuramos transmitir a nossa experiência”, disse Márcio Vidal.
A caravana com os 56 estudantes foi organizada pela coordenadora do curso de Direito, professora Laryssa Tannure, que todos os anos busca o TJMT para proporcionar essa experiência aos acadêmicos. Segundo ela, a intenção é oportunizar que eles consigam observar na prática o que é aprendido na teoria.
“A faculdade prioriza muito unir a prática com a aula teórica. Este semestre ministrei a aula de Processo Civil e hoje eles puderam visualizar com precisão o conteúdo aplicado em sala. Então, para os alunos é de grande importância essa vivência dentro do Judiciário. É uma oportunidade de conhecer o Tribunal e aprender com desembargadores”, argumentou a professora.
Para Érica Santos, aluna do 4º semestre, essa experiência a aproxima do seu objetivo. “Quando a gente entra na faculdade de Direito tem um grande leque. Eu penso em prestar concurso público para Polícia Judiciária Civil ou, futuramente, chegar no desembargo também. E estar visitando o Tribunal nos ajuda a aprimorar, a termos um entendimento cada vez melhor”, afirmou.
Já Filipi Boque da Silva, do 10º semestre, visitou o Palácio da Justiça pela primeira vez e classificou o momento como “fantástico”. “A gente viveu na prática o que aprendemos na faculdade, e isso é muito diferente. Acredito que todos os alunos do Direito precisam viver isso, conhecer o funcionamento e ouvir desembargadores”, disse.
