Estudantes de Direito de Primavera do Leste vivenciam rotina do TJ durante projeto Nosso Judiciário

Mais de 50 alunos da Faculdade de Direito da Anhanguera, de Primavera do Leste, participaram nesta quarta-feira (12) do projeto Nosso Judiciário. Por meio da iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o grupo composto por acadêmicos do 1º ao 10º semestre pode conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário.

A experiência vivenciada por eles incluiu atividades como acompanhamento de uma sessão de julgamento, visita ao Espaço Memória, onde fica o acervo dos mais de 150 anos do TJMT, e ainda um bate-papo com o desembargador Márcio Vidal, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). Desde sua criação, o Nosso Judiciário já atendeu mais de 11 mil alunos.

O desembargador contou que, assim como muitos dos alunos, um dia alimentou o sonho de ser magistrado. Ele relatou que, quando tinha 19 anos, era funcionário do Tribunal, mas precisou abrir mão do emprego para concluir a faculdade. Anos depois, cumpriu a promessa que fez a si mesmo e retornou ao órgão onde hoje ocupa o cargo de desembargador.

"Foi importante colocar para eles que só com muito amor, estudo, dedicação e vontade de buscar conhecimento permanente é que vão conseguir obter êxito e realizar seus sonhos. O Nosso Judiciário é um projeto de sucesso, que já atendeu muitos alunos e universidades, e por meio dele procuramos transmitir a nossa experiência", disse Márcio Vidal.

A caravana com os 56 estudantes foi organizada pela coordenadora do curso de Direito, professora Laryssa Tannure, que todos os anos busca o TJMT para proporcionar essa experiência aos acadêmicos. Segundo ela, a intenção é oportunizar que eles consigam observar na prática o que é aprendido na teoria.

"A faculdade prioriza muito unir a prática com a aula teórica. Este semestre ministrei a aula de Processo Civil e hoje eles puderam visualizar com precisão o conteúdo aplicado em sala. Então, para os alunos é de grande importância essa vivência dentro do Judiciário. É uma oportunidade de conhecer o Tribunal e aprender com desembargadores", argumentou a professora.

Para Érica Santos, aluna do 4º semestre, essa experiência a aproxima do seu objetivo. "Quando a gente entra na faculdade de Direito tem um grande leque. Eu penso em prestar concurso público para Polícia Judiciária Civil ou, futuramente, chegar no desembargo também. E estar visitando o Tribunal nos ajuda a aprimorar, a termos um entendimento cada vez melhor", afirmou.

Já Filipi Boque da Silva, do 10º semestre, visitou o Palácio da Justiça pela primeira vez e classificou o momento como “fantástico”. “A gente viveu na prática o que aprendemos na faculdade, e isso é muito diferente. Acredito que todos os alunos do Direito precisam viver isso, conhecer o funcionamento e ouvir desembargadores”, disse.

Fotos: Bruno Vicente e Álvaro Ricca





Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT