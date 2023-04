Estudantes de escola vocacionada ao esporte de Aripuanã disputam jogos regionais a partir desta sexta-feira (28)

Equipes da Escola de Tempo Integral Vocacionada ao Esporte Professor Elídio Murcelli Filho, de Aripuanã, participam nesta sexta-feira (28) da etapa regional dos Jogos Escolares e Estudantis de Seleções Mato-grossenses, em Juara, para tentar uma vaga na etapa estadual da competição. As equipes classificadas foram destaque na 17º edição dos Jogos Escolares AripuanenREse 2023, realizado entre os dias 10 e 14 de abril, nas modalidades de futsal, vôlei, basquete, handebol, badminton, judô, xadrez, vôlei de areia e tênis de mesa.

Para Priscila Hobold Nogueira, estudante do 8º ano e uma das atletas da unidade escolar, a convivência e o aprendizado ao participar dessa competição são duas importantes ações que vão ajudar na sua formação, além de contribuir pelo interesse contínuo nas práticas e nos estudos.

Essa percepção é compartilhada por outros jovens estudantes, como no caso do Marcus Vinicius Pick, também do 8º ano. Recém-chegado na unidade, o jovem contou que a competição facilitou a interação com outros estudantes e participantes. Para ele, a competição também favorece os sentimentos de pertencimento, cooperação e trabalho em equipe. “É um momento importante para relaxar e celebrar o esporte, seja jogando ou torcendo pelos colegas”, afirmou.

O orientador direcionado às práticas esportivas da unidade, professor Alison de Vargas, contou que, além do talento dos atletas, a boa performance dos alunos foi motivada pelo empenho dos professores das práticas esportivas desde o início do ano, que realizaram formações e planejamentos para atuação na competição. “Os estudantes se dedicaram e conseguiram se classificar nas modalidades de basquete masculino e feminino, handebol masculino e feminino e vôlei masculino. Para nós é uma alegria imensa partilhar dessa conquista e preparar a nossa comunidade para as outras competições”, disse.

A gestora da Política de Educação de Tempo Integral da Seduc-MT, Elisandra Chastel, exaltou a importância da participação dos estudantes. “A Escola Vocacionada vem com esse incentivo ao esporte e contribui para o projeto de vida deles. Quando o estudante está no mundo do esporte ele se torna mais disciplinado, pois é exigido que o aluno se concentre e tenha disciplina”, pontuou.

A competição é fruto de uma parceria entre as unidades municipais, estaduais e privadas para promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos e ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis.

O diretor da escola, Adelmo Giovanni Zambiasi, contou que a participação dos estudantes nos jogos vai muito além dos títulos. Para o representante, a competição através do esporte é uma ferramenta para melhoria da qualidade da educação. “Um aluno interessado na prática esportiva e realizando atividades físicas se comporta muito melhor e adquire mais conhecimento em sala de aula. A energia gasta nos treinos contribui para o professor desenvolver melhor as atividades”, explicou.