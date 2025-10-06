Estudantes de MT retornam de intercâmbio na Inglaterra e relatam aprendizados; “portas vão se abrir na minha vida”, afirma aluna

Os 100 estudantes que participaram da 3ª edição do programa MT no Mundo, realizado pelo Governo de Mato Grosso, retornaram de um intercâmbio de 21 dias na Inglaterra e desembarcaram em Mato Grosso entre este domingo (5.10) e segunda-feira (6.10).

Uma das participantes foi a estudante Giovanna Bandeira, de 15 anos, do 1º ano da Escola Estadual Adalgisa de Barros, em Várzea Grande. Ela contou que foi transformador realizar um sonho: estudar fora do país.

“Foi uma experiência incrível, que poucos têm a oportunidade de realizar. Sempre sonhei em sair do Brasil, e isso aconteceu aos 15 anos. Conheci novas culturas, novas pessoas e aprendi muito. Sei que muitas portas vão se abrir na minha vida acadêmica e profissional a partir dessa vivência”, relatou Giovanna.

Durante 21 dias, 100 estudantes vivenciaram a experiência de estudar inglês de forma imersiva e conhecer diferentes aspectos da cultura britânica. Eles foram divididos em grupos e ficaram hospedados em casas de famílias anfitriãs, espalhadas por sete cidades: Canterbury, Oxford, Bristol, Brighton, Worthing, Cambridge e Liverpool.

Para Lívia Costa Ortega, 16 anos, do 1º ano da Escola Estadual Nilo Póvoas, em Cuiabá, a viagem foi um marco em sua vida escolar e pessoal. “Eu tive contato com outras pessoas, outras culturas e melhorei muito no inglês. Essa viagem foi muito importante para mim e mudou a forma como vejo meu futuro”, disse.

Outro participante, Matheus Gabriel dos Anjos de Barbosa, 17 anos, do 2º ano da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, em Campo Verde, destacou a oportunidade: “Foi uma das melhores experiências da minha vida. Nunca imaginei que poderia estar em outro país. Isso vai agregar muito ao meu currículo e abrir caminhos para o futuro, tanto na faculdade quanto na vida profissional”, avaliou.

Cristiana de Fátima dos Anjos, mãe de Matheus, acompanhou cada momento da jornada do filho. “Foi uma oportunidade gigante que meu filho teve. A gente ficou com o coração apertado de saudade, mas muito feliz por ele estar vivendo tudo isso. Agora é só alegria tê-lo de volta”, disse.

Para Elita Laura, mãe de Giovanna, o intercâmbio foi um presente para o futuro da filha. “Na minha época, não existia essa chance. Eu me sinto realizada por ver minha filha viver esse sonho. Sei que vai fazer toda a diferença para o crescimento dela.”

O programa contou também com a presença de monitores e professores. Max Toledo, embaixador da política de línguas estrangeiras da Seduc, acompanhou um dos grupos e ressaltou o impacto.

“Esse é o terceiro ano que atuo como monitor, e sempre digo que o intercâmbio começa dentro da sala de aula. A dedicação do estudante faz a diferença. Ao viver 21 dias de imersão no inglês e na cultura britânica, eles não voltam os mesmos. Eles retornam mais confiantes e preparados para novos desafios.”

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o MT no Mundo já se consolidou como uma das principais ações do Plano EducAção 10 Anos, que busca colocar Mato Grosso entre os cinco melhores sistemas educacionais do país até 2026.

“É um programa que transforma vidas. Queremos que nossos estudantes tenham acesso ao que há de melhor no mundo e voltem para inspirar colegas, professores e suas comunidades. Esse investimento em conhecimento e vivência internacional é uma aposta no futuro da educação de Mato Grosso”, afirmou.

A iniciativa soma mais de R$ 16 milhões em investimentos, garantindo aos alunos nivelamento, certificado de conclusão, passagens, hospedagem, alimentação, seguro, chip de internet, transporte e ajuda de custo semanal de 250 libras. Ao todo, 14 monitores, 13 professores em curso de capacitação em Londres e um psicólogo acompanharam os estudantes nesta etapa.

Fonte: Governo MT – MT