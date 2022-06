Estudantes de Nortelândia projetam foguetes em experiência inédita

O projeto Integrador “Quero ser um Rocket Scientist, por que não?”, de autoria do professor de Química, Fábio de Oliveira Souza, da Escola Estadual Professora Idalina de Farias, do município de Nortelândia, despertou a curiosidade e o interesse dos alunos do 1° Ano, do período vespertino, para a ciência aeroespacial.

A ideia surgiu por meio da proposta didática do Novo Ensino Médio, voltada para a aprendizagem a partir da realização de projetos, dentro da disciplina eletiva de Ciências da Natureza.

“Com este projeto e trabalhando com os foguetes, buscamos demonstrar aos alunos que qualquer pessoa, com interesse em astronomia ou em engenharia aeroespacial, pode aprender e atuar nessas áreas. Provamos aos nossos alunos, que isso não era impossível e que eles são capazes”, frisa Fábio.

O professor enfatiza, ainda, que queria mostrar aos seus alunos que o incentivo à busca por conhecimento e a dedicação ao estudo podem abrir caminhos para poderem buscar oportunidades na área, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, independente da condição social, gênero ou cor da pele.

A execução da atividade, que teve início no começo do ano letivo e foi finalizada recentemente, foi realizada com base na Cultura Maker – fazendo e aprendendo, disponibilizada no material estruturado da disciplina.

Fábio conta que o projeto pareceu inicialmente complexo para os alunos, pois envolvia vários fatores como cálculo e planejamento, mas ao longo do percurso eles foram entendendo que seriam capazes de realizar.

“Durante a prática das atividades, eles mostraram muito interesse e foram mudando seus comportamentos e repensando o planejamento. Ao final, ficaram felizes com a realização da atividade”, celebra o professor.

Os foguetes de lançamento foram construídos com materiais recicláveis, como canos de PVC e garrafas Pet, além abraçadeiras de metal e plástico, bombas de ar para encher pneu de bicicleta, aferidor de pressão, água e barbante.

Apesar da maior parte dos materiais utilizados serem recicláveis, alguns tiveram que ser adquiridos, o que recebeu apoio da coordenadora da escola, Alessandra da Cruz Santos Prado, que também contribui com o planejamento da ação.

A aula prática aconteceu no Estádio Municipal de Nortelândia, com a presença de 22 alunos da turma. O local foi escolhido, porque a atividade demandava um espaço aberto maior. Lá, vários protótipos foram lançados e obtiveram sucesso, sendo que dois deles percorreram uma distância de cerca de 90 metros, o que representou uma grande conquista para a turma.

Como o projeto teve repercussão positiva, o professor Fábio já está trabalhando a parte teórica com outra turma, para então, realizar novos voos com seus alunos.