Estudantes de Sinop participam de atividade extraclasse em indústria alimentícia

O governador Mauro Mendes percorre a região do Araguaia, nesta quinta e sexta-feira (09 e 10.06), onde inaugura asfalto novo, lança mais um pacote de investimentos e dá ordem de serviço no novo Hospital Regional, que será construído em Confresa.

Serão vistoriadas obras e assinadas novas autorizações para convênios nos municípios de Barra do Garças, Nova Nazaré, Água Boa, Confresa e Vila Rica. Ao todo, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 425 milhões nestas cidades.

Quinta-feira (09.06)

A programação começa em Barra do Garças, a partir das 8h30, quando o governador vistoria as obras do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE).

Às 9h, no Colégio Municipal Padre Sebastião Teixeira, no bairro Vila Maria, Mauro Mendes assina as seguintes autorizações e convênios, que também vão beneficiar os municípios de General Carneiro, Araguaiana, Pontal do Araguaia e Novo São Joaquim:

– Entrega de ônibus escolares para Barra do Garças, General Carneiro, Araguaiana e Pontal do Araguaia

– Autorização para licitar restauração da MT-100 – 37,2 km – Pontal do Araguaia a Torixoréu

– Autorização para licitar recuperação da MT-100 – 47,4 km – Barra do Garças a Araguaiana

– Termo para regularização fundiária de 479 unidades habitacionais – Intermat

– Autorização para retomada da construção de 3 conjuntos habitacionais: Residencial Carvalho I, II e III em Barra do Garças

– Autorização de convênio para compra de material para construção de calçadas em Barra do Garças

– Autorização de convênio para reforma do alambrado do campo de futebol do ginásio Arnaldo Martins em Barra do Garças

– Autorização de convênio para reforma do alambrado e sanitários do campo de futebol do bairro Zeca Ribeiro em Barra do Garças

– Autorização de convênio para construção de sala de tiro do 5º Comando Regional da PM em Barra do Garças

– Autorização de convênio para reforma e ampliação do Parque Águas Quentes em Barra do Garças

– Autorização para licitar reformas nas Escolas Estaduais Dom José Selva e Jardim dos Ypês em Barra do Garças

– Autorização de convênio para Projeto Vivendo o Atletismo com a Barra do Garças Associação de Atletismo em Barra do Garças

– Autorização de convênio para entrega de 758 luminárias de LED MT Iluminado para Pontal do Araguaia

– Autorização de convênio para manutenção da Avenida Universitária em Pontal do Araguaia

– Autorização de convênio para construção do complexo esportivo municipal em Pontal do Araguaia

– Autorização de convênio para reforma do ginásio poliesportivo “Eduardão” em Pontal do Araguaia

– Autorização de convênio para entrega de 337 luminárias de LED MT Iluminado para Araguaiana

– Autorização de convênio para compra de materiais para manutenção de 43 ruas e avenidas em Araguaiana

– Autorização de convênio para construção de calçadas em Araguaiana

– Autorização de convênio para construção de calçadas em General Carneiro

– Autorização para licitar asfalto novo MT-107 em General Carneiro – 3,3 km

– Autorização de convênio para compra de material para asfaltar 21 ruas e avenidas em General Carneiro

– Autorização de convênio para construção da Ponte Córrego do Macaco em General Carneiro

– Autorização de convênio para drenagem de ruas em General Carneiro

– Autorização de convênio para manutenção de ruas em Novo São Joaquim

– Autorização de convênio para construção de 50 casas populares em Novo São Joaquim

Às 10h30, serão vistoriadas as obras de manutenção das ruas do bairro Piracema, seguido de visita ao Centro Universitário Univar. O Governo repassou recursos para a melhoria no hospital municipal, cujo objetivo é possibilitar a aprovação no MEC da faculdade de Medicina, que será tocada pela Univar.

Em Barra do Garças, o Governo de Mato Grosso investe R$ 94 milhões desde o início da gestão. Os novos convênios somam R$ 5,3 milhões.

No período da tarde, às 15h, o governador inaugura os 35,2 km de asfalto na MT-326, de Nova Nazaré a Cocalinho.

Em seguida, às 15h30, Mauro Mendes inspeciona o andamento das obras da Ponte Rio das Mortes, com 483 metros de extensão, que é uma das construções mais aguardadas na região.

No final da tarde, às 17h30, será vistoriada o terreno onde serão construídas 50 casas populares em Água Boa. Após, na Escola Técnica Estadual, o governador vai autorizar as seguintes obras e convênios, que também beneficiam os municípios de Canarana, Nova Nazaré, Querência, Ribeirão Cascalheira e Campinápolis:

– Entrega de ônibus escolares para Água Boa, Canarana e Nova Nazaré

– Autorização para licitar asfalto MT-240 – 16,3 km – entroncamento BR-158 a MT-414

– Autorização de convênio para construção de alambrado de proteção do aeroporto em Água Boa

– Autorização de convênio para manutenção de 82 ruas e avenidas em Água Boa

– Autorização de convênio para construção de 50 casas populares em Água Boa

– Entrega de 1 escavadeira para Nova Nazaré

– Autorização de convênio para asfaltar 20 ruas de Nova Nazaré

– Autorização de convênio para compra de lama asfáltica para 4 ruas de Nova Nazaré

– Autorização de convênio para manutenção de 14 ruas em Nova Nazaré

– Autorização de convênio para asfalto e manutenção de diversas ruas em Nova Nazaré

– Autorização de convênio para construção do Centro Cultural em Nova Nazaré

– Autorização de convênio para compra de instrumentos musicais para Nova Nazaré

– Autorização de convênio para construção de padaria indígena em Nova Nazaré

– Autorização de convênio para construção do terminal rodoviário em Nova Nazaré

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e construir drenagem e calçadas em Cocalinho

– Autorização de convênio para asfaltar ruas de Cocalinho

– Autorização de convênio para manutenção de 6 ruas e avenidas em Cocalinho

– Autorização de convênio para construção da orla do Rio Araguaia, em Cocalinho

– Autorização de convênio para Circuito Cultural do Araguaia em Cocalinho

– Ordem de serviço para construção da Ponte Rio Daro I (30,5m) em Querência

– Entrega de 1 motoniveladora e 1 rolo compactador para Querência

– Entrega de 1 motoniveladora, 1 escavadeira e 3 rolos compactadores para Consórcio Intermunicipal Médio Araguaia

– Autorização de convênio para construção de calçadas em ruas de Campinápolis

– Autorização de convênio para asfalto, drenagem e calçadas em ruas de Campinápolis

– Autorização de convênio para asfaltar pista e estacionamento e fazer a cerca do aeroporto de Canarana

– Convênio para construção do campo society em Canarana

– Entrega de 1 escavadeira para Canarana

– Entrega de 1 escavadeira para Ribeirão Cascalheira

– Autorização de convênio para construção de 50 casas populares em Ribeirão Cascalheira

– Autorização de convênio para compra de material para manutenção de 30 ruas e avenidas em Ribeirão Cascalheira

– Autorização de convênio para manutenção de 42 ruas e avenidas em Ribeirão Cascalheira

Em Água Boa, o Governo de Mato Grosso investe R$ 79 milhões desde o início da gestão. Os novos convênios para o município somam R$ 23,6 milhões.

Sexta-feira (10.06)

No dia seguinte, serão inspecionadas as obras de restauração de 120,3 km da MT-430/437 120,3 km, de Confresa ao trevo do Natanael, às 8h30.

Às 9h30, Mauro Mendes dá ordem de serviço para o início das obras do Hospital Regional do Araguaia, que será construído em Confresa. O hospital contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. A previsão é que a obra do hospital seja finalizada em até dois anos.

Ainda no local onde será construído o hospital, Mauro Mendes também vai autorizar as seguintes obras e convênios, que além de Confresa vão beneficiar Santa Cruz do Xingu, Serra Nova Dourada, São Félix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia, Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Luciara e Porto Alegre do Norte:

– Entrega de ônibus escolares para Confresa, Santa Cruz do Xingu e Serra Nova Dourada

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e construir drenagem e calçadas no bairro Jardim Éden I em Confresa

– Autorização de convênio para asfaltar pista de pouso do aeroporto em Confresa

– Autorização de convênio para entrega de 1.699 luminárias de LED MT Iluminado para Porto Alegre do Norte

– Entrega de 1 rolo compactador para Porto Alegre do Norte

– Entrega de 2 rolos compactadores para Consórcio Intermunicipal Norte Araguaia

– Autorização de convênio para asfaltar e construir drenagem e calçadas na Avenida Perimetral em Porto Alegre do Norte

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e construir calçadas em 5 avenidas em Porto Alegre do Norte

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e construir drenagem em ruas do Distrito Boa Esperança em Porto Alegre do Norte

– Autorização de convênio para construção da Ponte Rio Sabino Nova Floresta a Porto Alegre do Norte

– Autorização de convênio para asfaltar MT-550 em Porto Alegre do Norte

– Autorização de convênio para construção de cerca no aeroporto de Porto Alegre do Norte

– Entrega de 1 motoniveladora e 1 pá carregadeira para Bom Jesus do Araguaia

– Convênio para entrega de 1.235 luminárias de LED MT Iluminado para Bom Jesus do Araguaia

– Convênio para asfaltar 9 ruas e avenidas em Bom Jesus do Araguaia

– Convênio para asfaltar 10 ruas e avenidas de Bom Jesus do Araguaia

– Autorização para licitar 36,6 km de asfalto novo MT-322 Bom Jesus do Araguaia a BR-158 (Alô Brasil)

– Autorização de convênio para construção de calçadas em Bom Jesus do Araguaia

– Autorização de convênio para compra de material para asfaltar 19 ruas e avenidas em Bom Jesus do Araguaia

– Autorização de convênio para entrega de 199 luminárias de LED MT Iluminado para Serra Nova Dourada

– Autorização de convênio para manutenção de 15 ruas e avenidas em Serra Nova Dourada

– Autorização de convênio para construção da drenagem em diversas ruas de Serra Nova Dourada

– Autorização de convênio para asfaltar 5 ruas e avenidas em Serra Nova Dourada

– Autorização de convênio para asfaltar 7 ruas em São Félix do Araguaia

– Autorização de convênio para compra de material para asfaltar 10 ruas e avenidas em São Félix do Araguaia

– Autorização de convênio, para pavimentação urbana em diversas ruas, em Alto Boa Vista

– Entrega de 1 escavadeira para Alto Boa Vista

– Autorização de convênio para asfaltar e fazer drenagem em 14 ruas e avenidas em Alto Boa Vista

– Autorização de convênio para construção de quadra poliesportiva de society em Alto Boa Vista

– Autorização de convênio para asfaltar 4 ruas e avenidas em Alto Boa Vista

– Autorização de convênio para compra de material para asfaltar 9 ruas e avenidas em Alto Boa Vista

– Autorização de convênio para entrega de 919 luminárias de LED MT Iluminado para Canabrava do Norte

– Autorização de convênio para construção do campo de futebol society em Canabrava do Norte

– Autorização de convênio para asfaltar e fazer drenagem e sinalização da Avenida Pedro Ferreira Luz em Canabrava do Norte

– Entrega de 1 pá carregadeira para Luciara

– Autorização de convênio para asfaltar e construir drenagem e calçadas em 14 ruas e avenidas em Luciara

– Entrega de 1 escavadeira para Santa Cruz do Xingú

– Convênio para asfaltar, sinalizar e fazer drenagem em 7 ruas de Santa Cruz do Xingú

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e fazer drenagem em 7 ruas e avenidas em Santa Cruz do Xingú

– Autorização de convênio para compra de material para manutenção do asfalto de 22 ruas e avenidas em Santa Cruz do Xingú

– Autorização de convênio para adequação do sistema de abastecimento de água em Santa Cruz do Xingú

– Autorização para licitar 52,7 km de asfalto novo MT-322 São José do Xingú a São Félix do Araguaia

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e fazer drenagem em 3 ruas e avenidas de São José do Xingú

– Autorização de convênio para asfaltar 2 avenidas e 1 rua no Distrito de Santo Antônio do Fontoura em São José do Xingú

– Entrega de 1 pá carregadeira e 1 rolo compactador para São José do Xingú

Ao todo, o Governo do Estado investe R$ 214 milhões em Confresa. Os novos convênios para a cidade totalizam R$ 10,1 milhões.

A partir do meio-dia, será a vez de Vila Rica receber autorizações e convênios. O ato será no Parque de Exposições, com as seguintes assinaturas, que também beneficiam a cidade de Santa Terezinha:

– Entrega de ônibus escolares para Vila Rica e Santa Terezinha

– Entrega de 1 motoniveladora para Vila Rica

– Autorização de convênio para asfaltar a pista e pátio do estacionamento e construir cerca no aeroporto em Vila Rica

– Autorização de convênio para construção de espaço de eventos em Vila Rica

– Autorização de convênio para compra de material para asfaltar 32 ruas e avenidas no Bairro Setor Oeste, 5 ruas dos Bairros Tiradentes I e II, e 5 ruas do Bairro Cristo Rei em Vila Rica

– Autorização de convênio para curso de qualificação em desenho de arte e realismo em Vila Rica

– Autorização de convênio para reforma dos estádios municipais Nicéias de Moraes e Ilmar Valadares de Aragão em Vila Rica

– Autorização de reforma de cobertura de quadra poliesportiva em Vila Rica

– Autorização de reforma da Escola Estadual Esther Peres em Vila Rica

– Autorização de reforma da Escola Militar Tiradentes SD PM Antonio Eustáquio de Paula em Vila Rica

– Autorização de convênio para construção de quadra poliesportiva da Escola Municipal Domingos Pereira da Silva, na Vila Carmelita, em Vila Rica

– Autorização de convênio para entrega de 387 luminárias de LED MT Iluminado para Santa Terezinha

– Convênio para construção da 2ª etapa das obras da orla municipal em Santa Terezinha

– Autorização de convênio para asfaltar, sinalizar e fazer drenagem 16 ruas e avenidas em Santa Terezinha

Em Vila Rica, o Governo de Mato Grosso investe R$ 38 milhões nesta gestão. Os novos convênios somam R$ 10,5 milhões

