Estudantes do 4º Ano da EMEB Clóvis Hugueney Neto participam nesta quarta-feira (3) de evento esportivo

O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado dia 1º de maio, tem um marco histórico na luta pelos direitos dos trabalhadores nas mais diversas áreas de atuação. A data é lembrada como símbolo de resiliência e valorização do capital humano como principal fonte de crescimento de uma empresa, quer seja privada ou pública.

Em Cuiabá, os últimos dados divulgados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) são do ano de 2021 e mostram que o número de empregados cadastrados superou a marca de 250 mil, com uma remuneração média de R$ 4285,37. São números que merecem destaques e que veem numa vertente de retomada das ocupações trabalhistas, tendo em vista o período fatídico que passamos com a pandemia de Covid-19.

O levamento mostra ainda que os setores econômicos que mais reuniram trabalhadores em nossa cidade foram da Administração Pública, Defesa E Seguridade Social, com quase 80 mil trabalhadores, seguido pelo Comércio Varejista com 31 mil pessoas e Atividades De Atenção À Saúde Humana, com mais de 11 mil profissionais remunerados.

No que tange a Administração Pública, na Câmara de Vereadores de Cuiabá sempre nos pautamos pelo reconhecimento de profissionais que se destacaram em sua área de atuação, assim como daqueles servidores que laboram neste Legislativo. Há três meses tivemos o desafio de assumir a presidência desta Casa de Leis e, de lá para cá, demos início a ações para uma relação mais próxima a todos os colaboradores desta Casa de Leis.

Uma delas é o “Café com o Presidente”, que já está em sua quarta edição e é um momento para dialogar e ouvir diretamente as demandas dos trabalhadores de cada setor interno, pautada numa gestão participativa. Também estamos com um projeto de acessibilidade do Parlamento Municipal e seu entorno para realização de obras que garantam as pessoas e servidores uma circulação sem dificuldades.

Em termos de produção parlamentar, nós vereadores, em 2023 já aprovamos o reajuste salarial de 2% aos servidores da Educação de Cuiabá, proposta esta que está para sanção do prefeito Emanuel Pinheiro. Enfim, atuamos para garantir que os servidores se sintam contemplados, pois quando se trabalha em um espaço onde há promoção do bem-estar, garantia de direitos e desenvolvimento das habilidades de seus colaboradores, o crescimento é exponencial.

Quando o empregador ou gestor público tem essa visão, ele humaniza as relações trabalhistas. É o trabalhador a força propulsora que move a nossa história! Parabéns a todos profissionais!

Chico 2000 é vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, contador, advogado com pós-graduações em Contabilidade Tributária e Direito Tributário.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT