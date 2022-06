Estudantes, educadores e a comunidade do bairro Novo Colorado fazem mobilização pela preservação do meio ambiente

Uma parceria entre a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Nossa Senhora Aparecida, a comunidade do bairro Novo Colorado e a concessionária Águas Cuiabá está potencializando o debate e a conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente. Nesta quinta-feira (9), às 19h, pais, moradores do bairro e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), participam de mais uma atividade na unidade educacional, uma palestra de sensibilização e fortalecimento da campanha de arrecadação de resíduos recicláveis.

O assessor da Coordenadoria de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, professor Edmilson Marques de Moraes contou que a ação foi proposta pela Associação de Moradores do bairro Novo Colorado, que buscou a parceria da comunidade escolar e da concessionária. As atividades começaram no último dia 3 de junho, em comemoração ao mês do Meio Ambiente, com uma palestra para os estudantes da unidade. Na palestra foram abordados temas como a importância do descarte e da destinação corretas dos resíduos para a preservação do meio ambiente. Durante o evento foi apresentada e lançada a campanha para arrecadação de resíduos recicláveis, que termina no próximo dia 28 de junho.

Segundo o coordenador, a comunidade está arrecadando garrafas PET e PEAD, um polietileno de alta densidade utilizado na indústria de embalagens para a fabricação de frascos rígidos para produtos de limpeza doméstica, cremes, xampu, remédios e suplementos, e acondicionando os resíduos recolhidas em dois bags, colocados no pátio da escola.

A diretora da unidade, Geiza Lúcia de Oliveira, lembra que as garrafas, precisam estar limpas, para serem armazenadas. “Esta é uma ação importante para os estudantes, educadores e a comunidade. É uma grande mobilização de conscientização em benefício do meio ambiente, e do bem estar de todos nós. Para os estudantes é uma experiencia positiva e um ensinamento de que a preservação do meio ambiente, é responsabilidade de todos”, disse Geiza Lucia.

A campanha está sendo acompanhada pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cuiabá (ACAMARC), que está recolhendo os resíduos, à medida que os bags vão enchendo. “A ação está mobilizando os pais, estudantes, educadores e colaboradores da escola e a comunidade local, promovendo um trabalho em rede e de fortalecimento da presença da escola na comunidade. E, a temática do meio ambiente, já trabalhada na unidade, entra como tema transversal que contempla a Política da Escola Cuiabana”, disse o assessor pedagógico, Edmilson Marques Moraes que está acompanhando as ações.

Programação

Outras atividades serão realizadas nos próximos dias. No dia 24, no período vespertino, os estudantes do 6º Ano farão uma caminhada para recolher resíduos no entorno da unidade e no dia 29, será feita a contabilização dos resíduos coletados durante a campanha. Essa ação será realizada na Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cuiabá (ACAMARC); no Distrito de Sucuri.

As atividades serão encerradas no dia 30 de junho com a realização de oficinas e palestra para os estudantes da EMEB Nossa Senhora Aparecida. Na palestra será ressaltada a importância de não jogar lixo no chão e o impacto dessa ação no meio ambiente. Também será apresentado o resultado da campanha de arrecadação dos resíduos coletados. As atividades serão interativas com os estudantes. O dinheiro arrecadado com a coleta dos resíduos será revertido para a unidade.

A empresa Águas Cuiabá apoia a iniciativa com a estrutura, atividades interativas, palestrar de educação ambiental e a mobilização da comunidade para a campanha.