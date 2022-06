Estudantes fazem Caminhada Por Nossas Raízes, no Distrito do Coxipó do Ouro

Na programação da Semana do Meio Ambiente, estudantes e profissionais da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Nossa Senhora da Penha de França, localizada no Distrito do Coxipó do Ouro, a 22 quilômetros de Cuiabá, participam nesta sexta-feira (3) e sábado (4), da XIV Caminhada Por Nossas Raízes. O evento, tradicional na localidade, está previsto no Projeto Político Pedagógico da unidade, e tem como objetivo, sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade da preservação do meio ambiente e promover o fortalecimento histórico da localidade, que foi a primeira vila de Cuiabá, chamada Arraial da Forquilha.

Na caminhada mirim, participaram 150 estudantes da Educação Infantil ao 4º Ano. O percurso, de 2 quilômetros, passou pela histórica Coxipó do Ouro, áreas de nascentes e Rio Coxipó, terminando no espaço histórico da comunidade.

No sábado, a caminhada será na comunidade de São Jerônimo com início às 07:30h com concentração na Associação São Jerônimo. Cerca de 200 estudantes do 5º ao 9º Ano e da Educação de Jovens e Adultos e 30 convidados vão percorrer parte da Trilha do Carretão até a cachoeira do Aricazinho, um percurso de 6 quilômetros.

“Com essa atividade de campo proporcionamos aos nossos estudantes a interação entre a teoria e a prática, sensibilizando as crianças e jovens quanto à preservação ambiental, caminhando por trilhas que são patrimônios da comunidade e apresentando as características do bioma cerrado e a oportunidade de conhecer as marcas do processo de ocupação humana no ambiente onde nasceu Cuiabá e Mato Grosso”, disse o diretor da EMEBC Nossa Senhora da Penha de França, Ednilson Albino de Carvalho.

Na preparação para o evento, os alunos receberam informações como a manutenção do lugar e de tudo que for encontrado nos locais por onde passarem, como animais, plantas, rochas, frutas e sementes e, não deixar lixo na trilha.

Durante a caminhada, professores e convidados falarão sobre Educação Ambiental no contexto das comunidades do Distrito do Coxipó do Ouro.

Participam do evento representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, Secretaria de Turismo/Turismo Rural, Doutorandos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) na área de Meio Ambiente e Educação do Campo e assessores da Secretaria Municipal de Educação.

Na próxima quarta-feira (8), no encerramento da Semana do Meio Ambiente, haverá palestra com o ambientalista, Abel Nascimento e plantio de mudas na unidade educacional.