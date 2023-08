Estudantes podem se inscrever para participar da 15ª Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), eng. civil Juares Samaniego, participou nesta terça-feira (08.08) da abertura da 78° Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea) , realizado no Centro de Convenções Serra Park em Gramado no Rio Grande do Sul.

“O evento nacional é uma grande ferramenta para os profissionais do Sistema Confea/Crea não só de Mato Grosso, mas de todo o país. É notória a organização, com ambientes mais modernos e inovadores, além de palestras e mini cursos com diversos conteúdos propondo interação entre os engenheiros, agrônomos e profissionais das geociências. O evento reuniu cerca de cinco mil pessoas, entre profissionais, lideranças, autoridades nacionais e internacionais”, explanou Juares.

No ano em que o Sistema Confea/Crea completa nove décadas, a cidade sedia pela terceira vez a Soea – a última vez foi há exatos dez anos. A Semana já foi hospedada oito vezes no Rio Grande do Sul. Saudando o público, o presidente do Confea, eng. civil . Joel Krüger, ressaltou o conteúdo robusto e inovador desta edição da Soea. “Serão excelentes palestras, como a que será proferida pelo vencedor do Prêmio Nobel da Paz e do Prêmio Mundial da Alimentação, o paquistanês radicado nos Estados Unidos Rattan Lal, cientista que está entre os 2% mais influentes no mundo”, adiantando parte da programação que reúne cerca de 120 palestras.

Aos profissionais registrados e lideranças políticas, Krüger apresentou os avanços conquistados pela atual gestão em prol da categoria. Entre elas, a instituição da Frente Parlamentar Mista das Profissões do Sistema Confea/Crea e Mútua. “Tivemos assinatura de 240 congressistas, o que representa a força de mais de 40% do Parlamento, com quem queremos discutir os grandes projetos que são de interesse das nossas profissões, mas principalmente são de interesse do Brasil, da soberania nacional e do desenvolvimento tecnológico”, afirmou.

Presidente do Crea-RS, eng. amb. Nanci Walter

A anfitriã e presidente do Crea-RS, eng. ambiental Nanci Walter, saudou os participantes da 78ª Soea e comentou a expectativa em realizar o evento após dez anos da última edição no estado do Rio Grande do Sul. “Estamos novamente recebendo o maior evento das nossas atividades, agora sob o olhar do empreendedorismo, onde a tradição e a inovação entram em campo e se materializam. Então, mostremos valor e constância para colocar no centro das atenções nesta Soea legislação, atribuições, inovação, soluções técnicas, qualidade de vida e segurança para a sociedade”, disse.

Nanci complementou ainda que “o momento é de despertar profissionais, mercado de trabalho e sociedade para o grau de emergência das ações de estratégia ambiental, social e de governança dentro dos projetos do ESG e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que devem ser adotadas não mais como tendências, mas como prioridades.”

O presidente da Federação Mundial de Organizações de Engenharia (Fmoi), eng. José Vieira, incentivou a comunidade científica e técnica a reforçar a atuação para melhorar a vida das pessoas no mundo, a partir de soluções para urbanização, desenvolvimento sustentável e disseminação de tecnologia de informação e comunicação acessível. “Devemos reconhecer a forte relação entre infraestrutura, crescimento econômico e qualidade de vida das populações para que se encontre o papel crucial que a inovação pode desempenhar para melhorá-las.”

Presidente do Confea, eng. civ. Joel Krüger

Texto: Cristina Cavaleiro

Fonte: CREA-MT