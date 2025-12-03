Estudantes representam MT na Etapa Nacional da 3ª edição do Desafio Liga Jovem Sebrae 2025

Os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Filogônio Corrêa, localizada no Distrito da Guia, em Cuiabá, representam Mato Grosso na Etapa Nacional do Desafio Liga Jovem Sebrae 2025 (DLJ). O evento, que é realizado de 2 a 4 de dezembro, em Belém (PA), reúne jovens de todo o país.

Com a orientação do professor Gleison Cruz Saraiva, a equipe é composta pelos alunos Ágatha Matos, Erick Amorim, Andriele Zanelato e Emilly Souza. Eles protagonizaram, nesta terça-feira (2.12), a apresentação do projeto “Monitoramento e Irrigação Inteligente”.

O trabalho é visto como uma solução tecnológica voltada para o agronegócio e a sustentabilidade, que permite a irrigação automática de plantas cultivadas em pequenos vasos ou canteiros de até um metro quadrado, favorecendo o uso racional da água e incentivando práticas sustentáveis.

De acordo com o orientador Gleison Saraiva, a participação no DLJ tem sido uma grande experiência para os estudantes. “Projetos como esse nos engajam cada vez mais e também nos dão a oportunidade de participar de outros projetos”, afirmou.

De acordo com Gleison, participar do desafio tem sido fundamental para ampliar os horizontes e fortalecer as competências socioemocionais. “O DLJ faz com que nossa criatividade cresça bastante. Isso aproxima a escola das inovações tecnológicas, mostrando o quanto somos capazes de transformar ideias em ações”, completou.

A estudante Ágatha Matos contou que a viagem tem sido ótima para ela e para os colegas, assim como a apresentação do trabalho. “Vamos continuar aprimorando e colocando novas ideias em prática para participar do Desafio Liga Jovem no próximo ano”, disse ela.

O Estado também foi representado por estudantes do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 13 de Maio, de Porto Esperidião. A equipe, formada por Maria Eliza, Maria Eduarda, Maria Jullia, Jéssica e Henrique, é orientada pelo professor Henrique Alberto. Eles levaram até Belém o projeto “Alarme Climático: Tecnologia e Ação para o Bem-estar Escolar”.

Para o projeto, foi construída, em uma oficina de robótica na escola, uma estação de monitoramento de temperatura e umidade relativa do ar com alarmes luminosos. Além disso, o projeto também propõe ações de mitigação com pulverização de água em forma de névoa no pátio escolar, utilizando energia solar e a reutilização da água de condensação dos aparelhos de ar-condicionado.

Para aproveitar a viagem, os estudantes também estão participando de passeios na cidade. Na segunda-feira (1.12), eles visitaram o Forte do Presépio; e, na terça-feira (2.12), participaram do Festival Luz na Educação (LED), na Estação das Docas. Nesta quarta (4.12), eles participam de um passeio no Parque Mangal das Garças.

Desafio Liga Jovem

Promovido pelo Sebrae, o DLJ é considerado a maior competição estudantil do país voltada ao empreendedorismo. O Desafio é uma iniciativa educacional que estimula os estudantes do ensino fundamental, médio e educação profissional a desenvolverem soluções inovadoras para problemas reais de suas comunidades.

Organizado em etapas progressivas, o desafio começa na fase escolar, em que as equipes apresentam suas ideias iniciais, segue para a etapa estadual, na qual os projetos selecionados recebem maior visibilidade e passam por mentorias e finaliza na etapa nacional, onde as melhores equipes de cada estado compartilham, defendem e aprimoram suas propostas diante de avaliadores e do público.

Na atual edição, o desafio registrou recorde de 62.276 estudantes inscritos, superando as 54.016 inscrições de 2024. O salto também aparece no número de projetos entregues: foram mais de 5 mil projetos de inovação social submetidos nesta edição, contra mais de 3 mil em 2024, um crescimento de 60%.

Os primeiros colocados de cada categoria: Ensino Fundamental, Médio/Técnico e Ensino Superior, vão ganhar uma viagem internacional de até dez dias para um país que tenha centros tecnológicos de referência.

Fonte: Governo MT – MT