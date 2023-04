Estudantes são identificados e autuados por atos infracionais de provocar pânico com mensagens em redes sociais

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam em flagrante na manhã desta terça-feira (11.04) um homem, de 40 anos, suspeito pelo feminicídio de Maria Elizangela Recoliano da Silva, de 39 anos, no bairro Jardim Bela Vista, em Sorriso. O suspeito foi detido em um ônibus de viagem em Rosário Oeste, que teria como destino Goiás.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes foram acionadas após a vítima ser encontrada pelos filhos do casal (de idades não informadas), em cima da cama, com perfurações de faca. A morte de Maria foi constatada pelo Corpo de Bombeiros. Aos policiais, os filhos da vítima disseram que o suspeito não aceitava o término do casamento e que nesta madrugada iniciou uma nova discussão com Maria.

As testemunhas disseram ainda terem ouvido gritos da mãe, mas o suspeito foi até o quarto e afirmou que a mulher não estava bem, teria tomado um remédio e voltado a dormir. Em certo momento, os filhos da vítima teriam ido até o quarto e encontraram a mulher morta.

Durante diligência, os militares receberam informações de que o suspeito fugiu em uma motocicleta vermelha até a rodoviária do município e embarcou em um ônibus com destino a Goiás (GO).

As equipes solicitaram apoio da Polícia Judiciária Civil e Polícia Rodoviária Federal para realizarem um cerco pela rodovia, momento em que foram informados de que o suspeito havia sido localizado em um ônibus, na MT-010, em Rosário Oeste. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.