Estudantes têm até o dia 12 de março para atualizar o cadastro para uso do passe livre em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou na manhã desta terça-feira (28), com secretários e servidores do Executivo Municipal, de um Culto de Ação de Graças, ministrado pela pastora da Igreja Brados dos Leões, Yasmin Duarte, no auditório do Palácio Alencastro. A mensagem deixada aos colaboradores, no encerramento do segundo mês de 2023 é de que temos que direcionar as nossas vidas aos comandos de Deus.

“Quando colocamos Deus na frente de todas as coisas, nenhum impedimento fará parar nossas vidas. A palavra do Senhor diz, ao colocarmos Deus como o centro das nossas vidas. Todos nossos planos serão bem sucedidos. Quer ter sucesso, deixa Deus na frente. Devemos entregar o nosso coração a Deus. As vezes agimos por impulso, fazemos o que bem entendemos e achamos o que é melhor sem consultar a Deus. Aliás, o tempo de Deus é bem diferente do nosso. Devemos confiar”, declarou a pastora.

Emocionado com a palavra, o prefeito Emanuel Pinheiro agradeceu pela oportunidade e pela disponibilidade da pastora em trazer essa forte ministração. “Somos uma gestão cristã, temente a Deus, independente da denominação ou religião. Entendemos que a causa e a razão de tudo para nossa vida é a devoção ao Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único salvador. Encerramos mais um mês da nossa administração frente a Prefeitura de Cuiabá sobre as benção de Deus. Devemos sempre pedir as bênçãos do Senhor Bom Jesus de Cuiabá sobre a nossa gestão, a nossa cidade e a toda população da nossa querida e amada cidade”, agradeceu o prefeito.

Impactada com a mensagem, a servidora Patrícia Nascimento resumiu a palavra em emoção. “Estou passando por problemas pessoais e parece que a pastora adivinhou o que estava sentindo ao vir falar comigo para transmitir a mensagem enviada por Deus. Os direcionamentos por ela alegraram meu coração e me deixou bem mais confiante. Só tenho a agradecer”, afirmou.

Presente ao culto, a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Ana Paula Morelli disse que o encontro com Deus foi um presente que recebemos para dar coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. “A palavra de Deus é sempre um presente. Foi emocionante, foi intenso. Só temos a agradecer esses momentos vivificantes que temos aqui na Prefeitura. Foi realmente maravilhoso”, comentou a secretária.

Participaram do culto os secretários de Governo, Wilton Coelho, de gestão, Ellaine Mendes, assessores, diretores e demais servidores do Executivo Municipal.