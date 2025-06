“Estudar em uma unidade novinha dá mais vontade de aprender”, afirma aluna da Escola Estadual Welson Mesquita

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta segunda-feira (9.6), à comunidade escolar do bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, a Escola Estadual Welson Mesquita de Oliveira totalmente reformada. O investimento, realizado por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foi de R$ 4,8 milhões.

A estudante Ana Julia, de 17 anos, cursa o 2º Ano do Ensino Médio e faz parte do grupo de 1.738 alunos matriculados na escola. Segundo ela, a reforma era esperada e a entregou a deixou mais animada. “Estudar numa escola novinha deixa a gente com mais vontade de aprender”, contou.

Maria Eduarda tem 17 anos e também compartilhou da visão da colega Ana. “Estudo aqui desde a sétima série e gosto muito dessa escola. Em vista do que tínhamos antes, agora há conforto, refeitório com muito espaço, Chromebooks, Smart TV, biblioteca e muito mais”, disse.

O investimento do Estado contemplou instalações elétricas e hidrossanitárias, pintura e nova cobertura.

Tatiana Lima é mãe de uma aluna que cursa o primeiro ano do Ensino Médio. Segundo ela, a escola totalmente reformada era um sonho de décadas. “Sei como era antes e vejo como está agora. Minha filha Tainá Fabrini cursa o 1º ano do ensino médio e está muito feliz aqui. Do diretor ao professor, tudo aqui melhorou muito”, avaliou.

Diretor da unidade, o professor Fábio Bernardo da Silva agradeceu o investimento do Estado na reforma da escola. “Sinto uma felicidade enorme por estar fazendo parte desse processo. Parabéns a Seduc por levar a educação pública tão a sério e como política de Estado prioritária”, destacou.

Na avaliação do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o ritmo dos avanços na educação pública de Mato Grosso é um caminho sem volta. Ele lembrou que, no Ensino Médio, a Rede Estadual saiu da 22ª para a 8ª posição no ranking nacional do Ideb. “Chegamos a esse nível de excelência porque temos uma excelente equipe em todas as áreas da Seduc, das DREs e das escolas”, comparou.

Infraestrutura escolar

Nos últimos sete anos, o Governo de Mato Grosso já entregou aos municípios 38 escolas novas, outras 49 unidades também novas estão em obras pelo Estado e há 9 escolas conveniadas com as licitações em andamento.

No mesmo período, a Seduc ainda entregou 84 escolas reformadas, outras 96 estão em obras e 9 escolas conveniadas aguardam licitação para início das obras de reforma. A comunidade escolar também recebeu 43 novas quadras poliesportivas e outras 17 estão em obras.

Fonte: Governo MT – MT