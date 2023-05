Estudo sobre mobilidade na região Metropolitana será apresentado em audiência pública

Cerca de 2 mil crianças participantes, de mais de 10 municípios de todo o Estado e 8 mil famílias impactadas. Além de 12 jovens premiados. Esse foi o saldo da 10ª edição do Concurso de Redação sobre Adoção. Evento realizado pela Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) com o apoio do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), ligada a Corregedoria-Geral da Justiça. Cerca de 2 mil crianças participantes, de mais de 10 municípios de todo o Estado e 8 mil famílias impactadas. Além de 12 jovens premiados. Esse foi o saldo da 10ª edição do Concurso de Redação sobre Adoção. Evento realizado pela Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) com o apoio do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), ligada a Corregedoria-Geral da Justiça.

A cerimônia de premiação das melhores redações foi realizada nesta quinta-feira (25/05), Dia Nacional da Adoção, de forma híbrida, presencialmente no auditório Gervásio Leite, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e de forma virtual pela plataforma Microsoft Teams e pelo canal do TJMT no Youtube. O coral Canto e Encanto da Escola municipal Salvelina Ferreira, de Várzea Grande, regido pelo professor Uilson brindou os participantes do evento com apresentação.

Estudantes do 6º ao 9º ano de escolas públicas e privadas de todo o Estado inscreveram 142 redações sobre a temática: “Adoção: de repente uma família”. O objetivo foi sensibilizar e desmistificar o tema adoção ao público infanto-juvenil.

Uma das ganhadoras foi a aluna da Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira, de São José do Rio Claro (315 km a médio-norte de Cuiabá), Daiane Mello Santos, primeira colocada na categoria 9º ano. “Foi maravilhoso ter essa experiência, não esperava pelo primeiro lugar. Conhecia a adoção, mas com o concurso pude conhecer o sentido real desse ato de amor entre pais e filhos adotivos. Um aprendizado que vou levar para o resto da minha vida”, afirmou.

O sentimento de alegria foi compartilhado com a aluna da mesma escola e a segunda colocada na categoria 8º ano, Raphaela de Paula. "Estava bem ansiosa e foi uma sensação muito legal escutar a minha redação sendo lida. Com esse concurso pude me aprofundar sobre adoção e conhecer esse ato de amor. Estou muito feliz", disse.

A aluna do Colégio Fênix de Cuiabá, Letícia Cavalcante de Abreu, terceira colocada na categoria 6º ano, também destacou a oportunidade de aprendizado. “Antes do concurso conhecia muito pouco sobre adoção, para produzir a redação foi preciso estudar e ler mais sobre o tema e o que aprendi foi como a adoção muda vidas e é importante para sociedade. Amor acima de tudo”, pontuou.

Para a professora do Colégio Salesiano São Gonçalo, Ana Paula Braz, a proposta da Ampara e do concurso de redação foi importante não só pelo processo da escrita, mas para levar aos alunos o desafio de pesquisar e se informar sobre o assunto. “A adoção não está presente no dia a dia de muitos, então foi preciso estudar, discutir o tema o que repercutiu nas duas redações premiadas do Colégio com os alunos Fernando Colombiano, do 8° ano, e a Mariana Joaquim, do 9° ano. Cumprindo assim com o propósito maior de fomentar e desmistificar a adoção”.

“Queremos levar conhecimento às crianças, adolescentes e aos professores sobre como se dá a constituição da família por adoção, trabalhando para desmistifica-la, e consequentemente diminuir o preconceito. E lendo as redações vemos muitos mitos e desinformações e o mais importante, com esse concurso conseguimos impactar essas crianças, adolescentes e suas famílias de uma maneira positiva. Queremos agradecer a todos que participaram e que ajudam a divulgar essa causa”, afirma a presidente da Ampara, Daisy Guilem.

Para a secretária-geral da Ceja, Elaine Zorgetti Pereira, foi muito gratificante celebrar Dia Nacional da Adoção com a premiação do concurso de redação. “Falar de adoção, principalmente no dia de hoje, levar conhecimento para toda sociedade sobre o procedimento legal da adoção e desmistificar todos os mitos é um trabalho diário e essencial. A adoção é um assunto muito importante e que precisa ser esclarecido e amplamente discutido, desde cedo. Atualmente Mato Grosso conta com 548 pretendentes habilitados a adotar e 57 crianças disponíveis para adoção, de um total de 517 acolhidas Ou seja, ainda temos muito que trabalhar nesse assunto”, apontou.

A secretária de Estado de Assistência Social, Grasielle Bugalho, representante no evento da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ressaltou o amor envolvido na adoção. “Parabenizo a Ampara, o Tribunal de Justiça e a Ceja por esse trabalho essencial na adoção. Além das escolas e dos alunos que toparam participar desse concurso. Ao longo da minha carreira trabalhei no Lar da Criança e acompanhei processos de adoção. Só tenho a dizer que é um amor que não cabe no peito, tanto dos pais quanto das crianças. Ao levarmos esse assunto para dentro da escola, mostra-se que não importa se o filho é biológico ou adotado. O que importa é o amor”.

Premiação – Uma comissão julgadora avaliou as redações segundo os critérios: criatividade e originalidade; adequação ao tema; coerência (clareza e organização de ideias – introdução, desenvolvimento, conclusão); ortografia, acentuação, pontuação e concordância; apresentação estética e ausência de borrões e/ou rasuras. Sendo que o primeiro colocado de cada categoria ganhou R$ 500 reais, o segundo R$ 250 e o terceiro R$ 150,00.

Confira os alunos ganhadores

6º ano:

1º – Heonia Kilin – Escola Estadual Campos Massapé de Primavera do leste;

2º – Anna Elivia Severo de Andrade – Colégio Prudente de Campos de Cuiabá;

3º – Letícia Cavalcante de Abreu – Colégio Fênix de Cuiabá.

7° ano

1° – Ana Vitória Ferreira Cantuário – Escola Estadual Antônio Grohs de Água Boa;

2º – Rayssa Miller da Silva – Escola Municipal Darcy Ribeiro de Guarantã do Norte;

3º – Mariany Ferreira Araújo – Escola Estadual Cinco de Abril de São José do Xingu.

8º ano

1° – Fernando Gabriel Butters Colombiano – Colégio Salesiano São Gonçalo de Cuiabá;

2º – Raphaela de Paula – Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira de São José do Rio Claro;

3º – Grazielly Conceição Duarte de Souza – EMEB Professora Sueli Olmira Pereira de Guarantã do Norte.

9° ano

1° – Daiane Mello Santos – Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira de São José do Rio Claro;

2º – Mariana Dias de Souza Joaquim – Colégio Salesiano São Gonçalo de Cuiabá;

3º – Higor Rodrigues dos Anjos – Escola Estadual Pedro Borges de Colniza.

#Paratodosverem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1: Imagem colorida da abertura do evento mostrando participantes de forma presencial, e no telão, os que acompanham virtualmente. Foto 2: Imagem colorida da entrega simbólica do prêmio a uma das estudantes que teve bom desempenho com a redação.

