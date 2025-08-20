ETA Cristo Rei está retomando produção e abastecimento deve ser normalizado até o final do dia

O Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) informa que a ETA Cristo Rei paralisou a produção ontem (19), às 23h, após um problema elétrico. A estação já retomou a produção nesta quarta-feira, 20 de agosto.

Neste momento, está sendo realizada a recuperação dos reservatórios que estavam secos, processo que exige tempo para alcançar os níveis adequados de operação.

Assim que os reservatórios atingirem a capacidade necessária, o abastecimento será retomado gradualmente para os bairros Alameda, Constumat, Manga, Vila Sadia, Vista Alegre e Cristo Rei. A previsão é que o fornecimento de água comece a ser normalizado até o final do dia.

Para acelerar a recuperação, parte da água produzida pela ETA Velha, responsável pelo abastecimento da região central, está sendo direcionada por meio de uma interligação, reforçando o nível dos reservatórios no Cristo Rei.

O DAE agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso em restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT