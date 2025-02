ETA Júlio Campos volta a operar com 100% da capacidade após manutenção

No mês passado, os recursos haviam sido anunciados por Mauro Mendes durante visita ao hospital Metropolitano. Na reunião de trabalho desta manhã, cifras foram formalizadas ao Município

O município de Várzea Grande vai receber do governo do Estado de Mato Grosso recursos na ordem de R$ 5 milhões para serem investidos na melhoria da saúde pública. A prefeita Flávia Moretti (PL), juntamente com a secretária de Saúde, Deisi Bocalon, receberam a garantia desse repasse nesta sexta-feira (15), durante reunião de trabalho com o governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Trata-se de um aporte emergencial para restruturação do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG) anunciado no dia 18 de janeiro, pelo próprio governador, durante uma visita ao Hospital Metropolitano, que fica em Várzea Grande.

A prefeita Flávia Moretti disse que o governador se mostrou sensível à realidade de Várzea Grande, inclusive em relação ao DAE. Mendes sugeriu ajuda do Corpo de Bombeiros para que os mergulhadores da instituição possam ajudar na limpeza dos equipamentos de captação. “Na questão da saúde ele já bateu o martelo na ajuda para colocar mais equipamentos no Pronto Socorro”, destacou.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, comemorou a conquista. “Estivemos hoje com o governador Mauro Mendes e o secretário Gilberto saímos de lá com notícias muito boas para Várzea Grande, onde nós teremos exames de alta complexidade, cirurgias e todas realizadas pelo ‘Fila Zero’. Estamos buscando recursos e investimentos e ele reforçou o aporte financeiro de R$ 5 milhões para poder reestruturar o Pronto Socorro de Várzea Grande. Nós vamos equipar e melhorar a qualidade de assistência prestada no local”.

ABASTECIMENTO – Flávia Moretti disse ainda que no caminhar, a sua gestão tem conseguido diversas parcerias e apoio institucionais. “Cada passo é um passo e assim como na Saúde, o DAE também terá sua acolhida”, completou.

O governador Mauro Mendes se mostrou preocupado com os ‘boicotes’ ocorridos em Várzea Grande, no sistema de tratamento de água, e isso é muito grave. “Já liguei para a nossa delegada da Polícia Civil e vou cobrar do nosso secretário de segurança que ajude nas investigações e que priorize. Nós precisamos saber quem está sabotando o sistema de água e complicando a vida da população”.

OS RECURSOS – Mauro Mendes disse que os recursos de R$ 5 milhões serão para colocar equipamentos e materiais para o setor que estava precário. “O secretário Gilberto Figueiredo esteve lá com a secretária Deisi e viu as necessidades. O governo do Estado vai estar lá ajudando, aquele é um dos maiores hospitais de portas abertas da Baixada Cuiabana”.

Mauro Mendes disse ainda que a prefeita Flávia Moretti está imbuída em fazer um bom trabalho. “E o governo de Mato Grosso, e na medida do possível, estará cumprindo com as obrigações e ajudando também os municípios a cumprirem com as suas obrigações. E conte com o nosso apoio”, completou.

