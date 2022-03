ETANOL/CEPEA: A poucos dias do fim da safra 21/22, preços seguem firmes

Cepea, 29/3/2022 – No fim desta semana, o ano-safra 2021/22 se encerra oficialmente na região Centro-Sul, com expectativa de início da moagem da nova temporada daqui a 15 – 20 dias em grande parte das usinas. Entre 21 e 25 de março (penúltima semana da atual temporada), mesmo com pequena queda, o preço do etanol hidratado permaneceu em um patamar atrativo frente a outros períodos do ano-safra 2021/22. Em São Paulo, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado fechou a R$ 3,2739/litro na semana passada, recuo de 0,27% frente à anterior. Já para o anidro, os valores subiram 3,84%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,7647/litro. A média dos valores diários do Indicador ESALQ/BM&FBovespa foi de R$ 3.365,00/m³, baixa de 0,58% frente aos valores diários da semana anterior. Segundo colaboradores do Cepea, os negócios se concentraram na segunda metade da semana, quando os preços começaram a ensaiar uma reação – os primeiros dias do período foram de menor dinamismo, havendo, inclusive, ligeiras desvalorizações. O fundamento veio da maior entrada de etanol vindo de Goiás e Mato Grosso, em função da atratividade do preço praticado em São Paulo. Na segunda parte da semana, o Cepea registrou um maior número de compradores no mercado spot, o que deu suporte às cotações. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)