ETANOL/CEPEA: Ano começa com baixa liquidez

Cepea, 10/01/2023 – A primeira semana de 2023 fechou com os preços dos etanóis hidratado e anidro em queda. Entre 2 e 6 de janeiro, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do etanol hidratado no segmento produtor do estado de São Paulo fechou a R$ 2,8092/litro (líquido de ICMS e PIS/Cofins – alíquota zerada), baixa de 2,77% frente ao do período anterior. Para o anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 3,2284/litro, valor líquido de impostos (PIS/Cofins – alíquota zerada), recuo menos intenso, de 0,34%. Segundo agentes consultados pelo Cepea, as vendas de gasolina nas bombas ainda se sobressaem às de etanol pela vantagem competitiva de preços, o que justifica a desvalorização do biocombustível nos últimos dias. Conforme dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre 1º e 7 de janeiro, o combustível fóssil esteve mais competitivo que o etanol em todos os estados brasileiros, com média de R$ 5,07/litro, contra R$ 3,94/litro para o etanol. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

